Il y a 19 ans le "Pélican 36" se disloquait dans le ciel de Calvi…

C’est en présence de nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses (1) que s’est déroulée ce jeudi matin au centre de secours de Calvi, une cérémonie commémorant le 19e anniversaire du terrible crash du Canadair N°36 qui avait coûté la vie Ludovic Piasentin et Jean-Louis de Benedict, respectivement pilote et copilote du bombardier d’eau.





Un jeune sapeur-pompier de la section Balagne, Jean-Mathieu Costa, devait ouvrir les phases protocolaires par la lecture en langue corse, d’un émouvant poème de Fanfan Cesari (officier de sapeur-pompier retraité) dédié à l’équipage du Pélican 36.

Puis c’est au capitaine Barthélémy Guerrini, chef du centre de secours de Calvi, qu’est revenu la mission de rappeler les faits qui se sont déroulés en cette terrible matinée du 1er août 2005. À la suite de quoi de nombreux dépôts de gerbes allaient suivre. Une minute de silence était observée et dans un enchaînement rigoureusement respecté, la sonnerie aux morts et l’hymne national étaient diffusés.





Sur les rangs, des détachements des centres de secours de Balagne, de l’UIISC 7 Brignoles, des réserves communales de sécurité civile de Balagne et des Forestiers- Sapeurs de Haute-Corse et ONF, rendaient les honneurs.





Avant que le Père Louis El-Rahi ne bénisse la stèle commémorative comme le veut la tradition, un Canadair détaché à Ajaccio a survolé la caserne.

Un vibrant « Dio Vi Salvi Regina » venait conclure cette belle action mémorielle. La cérémonie achevée, l’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi, conviait l’ensemble des participants à un rafraîchissement apprécié sous les pins parasols de la caserne.





Les victimes

Ludovic Piasentin, 50 ans, était marié et père de deux enfants Olivier et François-Xavier. Recruté en 1991 en qualité de pilote de Canadair puis chef de noria à la base aérienne de la sécurité civile, il totalisait près de 10 000 heures de vol, dont plus de 1000 dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.





Jean-Louis de Benedict, 55 ans, également marié et père de deux enfants Pierre et François avait été recruté en 1986 en qualité de mécanicien naviguant sur bombardier d’eau et nommé pilote le 1er octobre 1995. Date à partir de laquelle, il sera affecté comme pilote de Canadair. A son actif, de très nombreuses missions de largages soit 4326 dont près de 4000 sur feux.





Les deux valeureux pompiers du Ciel ont été cités à l’Ordre de la Nation, le 2 août 2005 et nommés Chevaliers de la Légion d’honneur le 2 mars 2006.





(1) Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, M. Laurent-Marie Guerini, conseiller municipal représentant le maire de Calvi, Colonel Clément Préault, directeur adjoint du SIS 2B,

Cdt Gaschet, représentant le chef de corps du 2 ème REP de Calvi, Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes, commandant Stéphane Orticoni, chef du groupement Balagne, capitaine Thimothée Dagodec de l’UIISC 7 Brignoles adjoint au commandant le sous-groupement Nord, Cne Max Arnoult adjoint au commandant la compagnie de gendarmerie de Calvi, Frédérique Densari, conseillère territoriale, Jean-Baptiste Filippi, maire de Moncale, Paul Lions, maire de Corbara, Jean-Baptiste Moretti, maire de Muro et Karine Cochet, DGS, représentant la communauté des communes de Calvi-Balagne