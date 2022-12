Il n'y aura plus de numéro "11" à l'Etoile rouge de Belgrade : un bel hommage à Dragan Dzajic inoubliable également à Furiani

LIRE AUSSI

L'assemblée du club, réunie samedi en session extraordinaire, a validé la proposition du comité directeur du club de ne plus utiliser ce numéro et ainsi honorer tout ce que Dzajic a fait pour l'Étoile rouge.Le Ghanéen Osman Bukari, qui vient de terminer sa participation avec le Ghana au Mondial-2022 au Qatar, sera donc le dernier joueur à porter le numéro onze du club de la capitale serbe.Dragan Dzajic, 76 ans, a réalisé l'essentiel de sa carrière à l'Étoile rouge de Belgrade, où il a fait ses débuts en 1961, alors qu'il n'avait que 15 ans.Son sens du dribble, sa lucidité et ses capacités de buteur en ont fait un des meilleurs joueurs serbes et yougoslaves de tous les temps.Il a effectué un passage au SC Bastia pendant deux saisons (1975-1977) - les seules pendant lesquelles il a consenti à s'éloigner de son pays - permettant au club corse de finir pour la première fois de son histoire sur le podium du Championnat de France (3e place en 1977). Il a achevé sa carrière en 1978.Dragan Dzajic a notamment exercé la fonction de directeur technique de l'Étoile rouge et est considéré comme l'architecte de l'équipe qui, en 1991, a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions et la Coupe intercontinentale.Mais Dragan Dzajic n'est pas qu'une légende du football dans son pays. Son passage en Corse où passée la période d'adaptation et associé à Claude Papi, Fanfan Félix et Jacques Zimako, il a fait soulever d'enthousiasme Furiani à chaque fois des milliers de spectateurs avec son fameux numéro 11, restera dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de vivre cette belle époque.Dzajic non plus, n'a pas oublié.Lisez ci-dessous ce qu'il nous disait lors d'un récent passage à Furiani.