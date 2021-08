Dragan Džajić : «Le Sporting de Bastia à tout jamais dans mon cœur»

Champion de Yougoslavie avec l’Etoile Rouge de Belgrade en : 1964-1968-1969-1970 et 1973

Vainqueur de la Coupe de Yougoslavie en 1964-1968-1970 et 1971

Finaliste du Championnat d’Europe des nations 1968 avec la Yougoslavie.

En provenance du fameux club yougoslave (à l’époque) l’Etoile Rouge de Belgrade, le Serbe a porté les couleurs du Sporting deux saisons, de 1975 à 1977, avant de retourner dans son club d’origine. Ce redoutable ailier gauche était le cauchemar des défenseurs et des gardiens de but avec ses centres liftés insaisissables.Son palmarès ?En deux saisons au club corse, il aura marqué 33 buts et si au terme de la saison 1976/1977, le SEC Bastia de l'époque a terminé à la 3place de la 1ère Division derrière le FC Nantes et le RC Lens, il le doit bien à ce joueur d’exception que les dirigeants du SCB avaient invité ce samedi soir à Furiani et qui aux côtés des Felix, Zimako et Papi avait emmené les bleus sur le chemin de l'Europe...