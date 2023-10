Il était une fois…le théâtre de Bastia

Pourtant, sur la scène du théâtre, c’est un autre duo qui se (re)forme pour la première fois depuis très, très longtemps. Éric Fraticelli, venu secourir Julia Knecht à la fin de sa prestation, est très vite rejoint par…Jacques Leporati. C’est un public ébahi et très vite hilare qui retrouve les célèbres Tzek et Pido sur cette scène qu’ils ont tant arpentée. Et même « s’ils ont un peu morflé » comme ils l’avouent, ils n’ont rien perdu de leur humour et de leur complicité. La compositrice de cette soirée, Frédérique Balbinot et son chef d’orchestre Charlotte Arrighi de Casanova, sont même obligées, sous forme de macagna, d’intervenir pour les sortir de scène sous les rires du public.



S’enchaine alors pendant près de trois heures, une quarantaine d’artistes, chacun dans sa discipline : musique, théâtre, danse, art lyrique et humour accompagnée d’archives visuelles. Ils offrent à une salle pleine des moments de partage et de communion, de rires mais aussi de l’émotion comme lors de la lecture d’un texte du regretté Christian Ruspini, grand habitué des lieux. Un spectacle capable de mêler l’esprit d’antan à celui d’aujourd’hui incarné notamment par des jeunes élèves d’une classe de théâtre accompagnés par la nouvelle génération des comédiens insulaires.