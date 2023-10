Il a été entraîneur du Sporting de Bastia de 91 à 93 : René Exbrayat n'est plus

Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du Sporting club de Bastia.

René Exbrayat est en effet l'entraîneur qui aura mené le Sporting jusqu'à la demi-finale de la coupe de France 1992 de bien triste mémoire.

Qui ne se souvient de ce superbe parcours rythmé par des victoires face au Toulouse FC, l'AS Nancy-Lorraine et, encore, l'OGC Nice ?

Hélas, il y eut ensuite ce maudit 5 mai 1992 et cette demi-finale face à l'Olympique de Marseille qui n'aura jamais lieu...

Avant l'horreur du stade Armand-Cesari, Exbrayat, avait permis au Sporting de terminer à la quatrième place de son groupe à neuf points du Istres SF et il avait été élu entraîneur de l’année de division 2 par le magazine France Football .





René Exbrayat restera marqué par le drame qui causa la mort de 18 personnes et en blessa 2 357 autres. À l'époque il s'est évertué autant qu'il le put à rendre visite à de nombreuses victimes sur leur lit d'hôpital et à soutenir comme il put, également, leurs proches.

Sur le plan sportif, il a permis, la saison suivante au Sporting qui était à l'époque un sans stade fixe, de terminer à la septième place du championnat après avoir disputé l'essentiel de ses matches à domicile sur le stade de Mezzavia à… Ajaccio.



Difficile pour lui de continuer dans ces conditions.

René Exbrayat décida alors de quitter le club : il poursuivit sa carrière à Nîmes, au Havre, au Club Africain en Tunisie, à l'Espérance sportive de Tunis, au Servette de Genève, à Dubaï, à Casablanca et au Qatar.



Tous ceux qui ne l'avaient jamais perdu de vue avaient espéré jusqu'à la dernière minute le revoir à l'occasion du 30e anniversaire de la tragédie de Furiani.

La maladie ne lui aura pas, hélas, permis d'effectuer un ultime pèlerinage sur un stade où il aura connu ses plus grandes joies sportives, mais aussi un drame qui ne peut laisser personne indifférent.