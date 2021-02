"Ici commence la mer-ne rien jeter", des plaques pour lutter contre la pollution des eaux à Calvi

Dans le cadre de la "Semaine Européenne du Tri Selectif" qui s'est déroulée au mois de novembre dernier, la Communauté de Communes Calvi-Balagne, souvent citée en exemple pour ses nombreuses actions menées dans la lutte pour la réduction des déchets, a adhéré à la campagne de sensibilisation à la pollution des eaux: "Ici commence la mer - ne rien jeter".

Cette campagne a pour but de: Lutter contre les gestes de pollution ordinaire et s'est concrétisée ce mercredi 10 février par la pose au sol de six plaques rondes sur des bouches d'égout (avaloirs) de la station balnéaire de Calvi.

Étaient présents: le premier magistrat de la commune Ange Santini, le président de la Communauté de Communes Calvi-Balagne François-Marie Marchetti, la responsable du Service du Tri Sélectif de l'Interco, Sophie Dallest-Franchi et son équipe.



La première de ces six plaques a été apposée à 14 heures, près de la boulangerie Perrin, rue Joffre par le responsable de l'entreprise "Com Déco" de Calvi, Jonathan Bruckmann, avant de se poursuivre à L’amphithéâtre sur le port de Calvi, Entrée de la rue Clémenceau, Sortie de la rue Clémenceau, Rue Alsace Lorraine, près du Marché, Gare de Calvi.

Sur cette plaque, on pouvait lire : " Ici commence la mer - ne rien jeter".





"Les bouches d’égout jouent un rôle essentiel dans la maîtrise des eaux pluviales"



" Aujourd’hui des efforts constants sont déployés pour protéger les milieux marins qui sont indissociables des activités balnéaires de notre région : maîtrise des aménagements littoraux, développement de zones protégées, entretien des plages, etc… L’action proposée s’inscrit dans ce dispositif" fait observer François-Marie Marchetti, président de l'Interco Calvi-Balagne, avant de poursuivre:

"Le but de cette campagne est de lutter contre les gestes de pollution ordinaire et de sensibiliser le public à la pollution des milieux marins

Les bouches d’égout jouent un rôle essentiel dans la maîtrise des eaux pluviales. Elles absorbent la pluie qui tombe sur la chaussée afin de prévenir des inondations et ainsi préserver la sécurité de la population. Malheureusement, elles sont aussi l’exutoire de nombreux déchets jetés sur la voie publique et emportés par le ruissellement".



Une première en Corse



Ange Santini, maire de Calvi rejoint son collègue et ami François-Marie Marchetti dans ses propos :

"Pour le lancement de la campagne, seule la commune de Calvi a été ciblée avec des quartiers répondant à certains critères : fréquentation piétonne importante en période estivale, endroits proches de la mer....

Cette opération est une première en Corse. D'autres communes comme Cannes, Nice, Dijon, Vannes, Saint Tropez ont mis en place un projet similaire".

Par la suite, cette campagne pourrait être étendue sur l’ensemble du territoire Calvi Balagne.

Enfin, Sophie Dallest-Franchi fait observer que cette campagne par du constat que: " 80 % des détritus retrouvés dans les océans sont d’origine terrestre.

1 mégot est susceptible de polluer 500 litres d’eau la rendant impropre à la consommation et met 12 ans à se dégrader".

Chacun doit comprendre qu'il ne faut pas jeter mégots, chewing-gums ou autres papiers dans ces avaloirs.