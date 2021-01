I Kongoni : la valeur sûre de l'humour corse

- I Kongoni qu’est-ce que c’est ?

- C’est un groupe de comédiens amateurs qui fait des vidéos humoristiques sur internet en s’inspirant de l’actualité corse. On ne se revendique pas comme des comédiens professionnels. On fait ça surtout pour s’amuser et faire rire autour de nous. L’aventure a commencé il y a environ dix ans avec Dumè Monti qui est à l’origine du projet avec d’autres personnes. Puis l’équipe à quelques peu changé et aujourd’hui nous sommes six à jouer la comédie dont Andrea Pinelli, Adrien Casanova, Laurine Pieri, Anghjulu Mari, Petru Bracci, et moi-même Paul-Mathieu Santucci. Cette équipe est présente depuis environ huit ans devant la caméra de Dumè Monti qui assure la réalisation.





- Quel est votre sentiment quant à ce podium ?

- Ça fait plaisir, d’autant plus quand on sait qu’on a été un peu plus absents cette année, bien loin de ce qu’on faisait il y a deux ans. Ça prouve que les gens ne nous ont pas oublié et on tient à les remercier. On félicite aussi Océane Baldocchi et Morgane Bastid-Albertini car elle apporte une vraie fraîcheur dans l’humour corse. On est vraiment contents que d’autres personnes fassent de l’humour, surtout quand c’est fait avec autant de talent que Morgane. On lui souhaite de la réussite et du succès !



- Comment allez-vous le fêter ?

- Même si nous sommes renforcés par cette troisième position nous ne nous présenterons pas aux prochaines territoriales (rires). On va surement fêter ça avec une vidéo humoristique pour remercier tout le monde, c’est en discussion.





- Des projets à venir ?

- On continue les vidéos sur internet tant qu’on peut mais nous devions jouer des sketchs que nous avions écrits au théâtre. Covid oblige, ça a été reporté mais on espère pouvoir monter sur scène en 2021. Malgré ce passage sur les planches on ne veut pas devenir des professionnels, notre ligne directrice c’est vraiment de rester amateurs.





- Quelles sont vos inspirations ?

- Un peu tout le monde. Des nouveaux humoristes comme Camille Lellouche autant que des anciens comme Coluche. Mais notre principale source d’inspiration c’est la société corse et ça fait déjà beaucoup de choses à raconter !





- Comment expliquer que la solidarité et l’humour sur les réseaux sociaux ai supplanté les thèmes habituels ?

- Les gens ont besoin de rigoler surtout cette année. Il y a aussi ce besoin de renouer le contact humain à travers la solidarité et l’humour. Sur les trois personnes élues par les lecteurs, deux font de l’humour, ce n’est pas un hasard, ça prouve bien que les gens ont besoin de légèreté et d’évasion.