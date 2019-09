I Giranduloni : Un tour de Corse à vélo pour la bonne cause

Christophe Pastini, Joseph Fois, Christophe Derouault et Joseph Piras ont décidé de faire un tour de corse à vélo, sans arrêt, du 11 au 14 septembre pour la bonne cause.



Ces quatre amis qui travaillent dans la même entreprise, EDF/GDF, ont décidé autour d’une table de créer ce défi sportif cycliste, au profit de trois associations qui se mobilisent et se battent chacune et chaque jours pour une cause différente.



"Le seul but en dehors de l’épreuve sportive - nous expliquent - est de venir en aide à ces trois associations, SEP INSEME « VIVRE AVEC », LES DIABETIQUES DE CORSE et AU BONHEUR DE LILY, qui nous tiennent particulièrement à coeur, et qui pour nous est nécessaire d’apporter un soutient dans leur démarche, d’aide aux familles, amis ou proches."











Le tour de corse se fera sur une durée totale de quatre jours en passant par la côte. Le défi démarrera le mercredi 11 Septembre 2019 au départ de Mezzavia et se terminera le samedi 14 Septembre 2019 avec le retour à la CCAS de Porticcio vers la fin d’après midi.







« La récolte de dons au profit de ces associations se fera par le biais de soirées organisés, dans les quatre centres CCAS nous hébergeant : le CCAS MARINCA » de Porticcio, le « CCAS LA PIOPA » de Porto Vecchio, le « CCAS ERBALONGA » et le site DONATÉO ou LA BALAGNE »





La possibilité de faire des dons se fera aussi par le biais d’une cagnotte en ligne via le site, « l[eetchi.com ]url:http://leetchi.com » nom de la cagnotte: i giranduloni.