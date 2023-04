Hyacinthe Vanni : « L’EPIC nous donne la maîtrise publique et complète du train en Corse »

- Avec l’EPIC, vous ne serez plus président ?

- La SEM disparait. L’EPIC engendre un changement de président. Le président de la SEM ne peut plus être président de l’EPIC puisque l’EPIC intègre l’Exécutif de Corse. Le président sera donc, soit le président du Conseil exécutif, soit la personne qu’il désignera au sein du Conseil exécutif. Il y aura un nouveau directeur et une nouvelle équipe. L’EPIC suppose un transfert de personnel ou des personnels nouveaux. C’est un changement fondamental. Il faudra une équipe d’ingénierie qui soit jeune, dynamique et innovante. Je suis partisan d’un bureau d’ingénierie local qui porte les projets structurants. Ceci dit, je vais rester président encore quelques mois puisque la SEM cohabitera en miroir pendant six mois à un an pour accompagner la mise en place de l’EPIC.



- Un président qui crée un outil pour ne plus être président, c’est quand même assez rare ?

- On ne construit pas des outils et des structures nouvelles pour rester président. On construit des outils et des structures nouvelles pour avancer et se projeter. Notre objectif était de mener à bien tous les projets du Chemin de fer et surtout son développement. Je suis fier du travail réalisé par les cheminots, de la cohésion de l’équipe que nous avons mise en place, du projet d’entreprise que nous avons créé, et surtout du projet politique qui se concrétise. Certains disent que rien ne se concrétise en Corse, le Chemin de fer prouve, si besoin est, le contraire. La place qu’il a aujourd’hui en Corse, c’est la fierté des cheminots. Nous avons dynamisé le train, fait monter en puissance le périurbain, doublé nos recettes et le nombre de voyageurs transportés. Nous avons noué des partenariats, comme pour la foire de Vizzavona ou lors des manifestations où le transport est gratuit. Nous expérimentons le transport des supporters au stade de Furiani, qui va se concrétiser quand les travaux seront terminés. Tous ces projets ont été menés à bien. Le contrat est rempli, maintenant il faut passer la main.



- Sous votre présidence, les CFC sont passés du statut de folklore à une réussite citée en modèle par le Cerema. Quelle a été votre priorité à votre arrivée en 2016 ?

- Il fallait déjà rendre attractif le chemin de fer, faire revenir les gens prendre le train. Et pour cela, il fallait un plan de transport adéquat. Quand on fait partir un train de Corte pour qu’il arrive à 8h à Bastia, on sait que les travailleurs peuvent le prendre. C’est toute une organisation. Il a fallu faire fonctionner les trains qui ne fonctionnaient pas. Ensuite, mettre en place un process de réparation pour pouvoir exploiter les trains au maximum de leurs capacités. C’est ce qu’on a fait. Il a fallu structurer nos équipes et monter en compétence. La simplicité aurait été de faire venir, comme c’était prévu avant notre arrivée, cinq cadres de la SNCF pour nous expliquer comment il fallait faire. On peut appeler cela : la colonisation ! On a vu ce que nous a laissé la SNCF : un tas de ruines ! Nous avons refusé et fait en sorte de former des gens en interne et de les faire accéder aux responsabilités. Nous avons choisi de faire confiance à nos jeunes, et nous avons bien fait parce qu’ils ont montré leur savoir-faire en matière de sécurité, de finances, de marchés publics, de management… Tous ces secteurs, qui étaient autrefois détenus par des gens qui n’étaient pas d’ici, sont aujourd’hui gérés par des jeunes Corses avec un directeur expérimenté, Jean-Baptiste Bartoli, qui a été la cheville ouvrière. Sans oublier Jacques Chibaudel et toute son équipe. C’est une grande fierté pour tout le monde. On peut constater que nous ne sommes pas moins efficaces que les autres, bien au contraire, puisque nous sommes félicités par un certain nombre d’organismes nationaux pour notre savoir-faire. Ce transfert de compétences s’est fait avec le soutien de la SNCF qui est toujours là pour nous conseiller puisque nous avons un contrat d’assistance, mais qui ne se s’est pas emparée des responsabilités. Nous avons gardé la maîtrise publique et totale de notre outil. Nous avons voulu construire par nous-mêmes, pas à pas, sans nous précipiter.