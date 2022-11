Hugo Boigeol (KTP MMA Scola) s'illustre à Carcassone

Il était opposé à Oumar Mizaev, un combattant confirmé dans les règles du MMA en 3 reprises de 3 minutes.

Au terme d’un combat intense, Hugo Boigeol était déclaré vainqueur à l’unanimité des juges.

Une victoire qui permet au représentant insulaire d’accumuler des points pour grimper dans le classement français et, ainsi, confirmer son potentiel dans ces règles du MMA après avoir raflé de nombreux titres de Champion de France dans les règles du Pancrace.







Le même jour mais du côté de L’Ile Rousse, le KTP était engagé au gala du Balagne Boxing School avec son combattant Paul-Antoine Bellavigna qui était opposé, en 3x2 mn, dans les règles du Kick Boxing à Pierre-Louis Rey du KBCM de Nîmes. Bellavigna grâce à sa maitrise du ring, son forcing et ses frappes lourdes, a obtenu la victoire à la 3e reprise par arrêt de l’arbitre et confirme tout les espoirs qu'ont placé en lui ses coachs.

D'excellents résultats donc pour la Team Ktp MMA Scola qui laissent augurer de nombreuses et belles perfs.