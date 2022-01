Horizons, le parti d’Édouard Philippe, crée un comité à Ajaccio

“Nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui consacrent leurs forces et leurs idées à imaginer un nouvel horizon pour la France.” -

Edouard Philippe

Trois mois après avoir porté sur les fonts baptismaux son nouveau parti politique, Édouard Philippe lance ce mois de janvier les comités locaux d'Horizons, comme à Ajaccio où l'instance a désigné Antoine Maestrali pour assurer les fonctions de délégué municipal du mouvement qui "animera la vie du parti et se veut une structure de large rassemblement de citoyens et d’élus qui souhaitent participer aux réflexions et aux débats qui construiront la France de demain." lit-on dans un communiqué qui officialise la création du parti en Corse."Horizons a choisi de privilégier un ancrage au niveau communal - détaille le communique - pour que ses comités s’organisent au plus près du quotidien des Français. Nous invitons toutes celles et ceux qui souhaitent se mobiliser et s’engager dans un collectif, qui souhaitent prendre part à la réflexion sur le long terme et qui croient au débat démocratique ainsi qu'à l'action publique, à rejoindre le Comité ! "