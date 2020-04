Hommages à Pierre Chaubon

Jean-Martin Mondoloni au nom du groupe Per l'Avvene à l'Assemblée de Corse

"Je tiens à rendre hommage à Pierre Chaubon, un homme de valeurs, aussi discret et mesuré qu'investi dans l'exercice de ses mandats. Son action pour la création et la gestion de l'intercommunalité du Cap en témoigne. Tout comme son engagement constant à l'Assemblée de Corse où il a siégé près de vingt ans. Bien que notre famille politique n'ait pas toujours été d'accord avec certaines de ses positions, notamment au niveau institutionnel, nous avons toujours eu en partage des fondamentaux solides sur la place que doit occuper la Corse au sein de l'ensemble républicain. La classe politique insulaire perd un homme de qualité et de convictions, ravi à l'affection des siens bien trop tôt et dans des conditions aussi soudaines que tragiques. A ses proches, notre groupe tient à présenter ses sincères condoléances et à témoigner son entière solidarité."





Camille de Rocca Serra ancien député et ancien président de l’Assemblée de Corse :



"La disparition brutale de Pierre Chaubon émeut tous ceux qui ont eu à le côtoyer au gré des mandats qu'il a exercés. Toujours avec mesure et argumentation, il a défendu sa vision de la Corse sur les bancs de l'Assemblée, que ce soit dans l'opposition ou au sein de la majorité.

Ses capacités intellectuelles et son parcours professionnel lui conférèrent un regard expert sur les questions juridiques et institutionnelles. Il fut d’ailleurs précurseur et ardent défenseur de la coopération intercommunale à une époque où ce n’était pas d’actualité. Celle du Cap Corse, qu’il créa et a depuis présidé, est une des premières intercommunalités de l’île.

N'oublions pas qu'en plus d'être un élu de la Corse, engagé localement, c'était aussi un grand serviteur de l'Etat, il avait d’ailleurs fait le choix de prolonger son activité au Conseil d’Etat jusqu'en 2021 tant ça lui tenait à cœur.

Dans un hémicycle souvent agité par le verbe haut d'orateurs doués d'emphase, c'est avec tranquillité et sagesse que Pierre Chaubon intervenait, agissait et exprimait ses positions, pourtant bien tranchées.

Nous avons siégé ensemble dans cet hémicycle depuis 1999 et n'avons cessé d'échanger sur bien des sujets, durant les accords de Matignon, puis entre 2004 et 2010 alors que je présidais l'Assemblée de Corse et lui un des groupes d'opposition de gauche, ou encore dans le cadre des discussions institutionnelles. Je garderai le souvenir d'un homme de convictions et d'un élu investi dans l'exercice de ses mandats électifs. En ces tragiques circonstances, j’adresse à son épouse et ses enfants mes condoléances profondément attristées. "





Partitu di a Nazione Corsa

U PNC rende un umagiu sinceru è afflittu à Pierre Chaubon A corsica hà persu un figliolu arradicatu ind’a so terra di Capicorsu. Pierre Chaubon si n’hè andatu eri, cù i so passi è e so primure chì purtavanu sempre à collu l’Avvene di a Corsica è l’interessu cullettivu. Dipoi tant anni, s’era indiatu in u so rughjone di Nonza, à prò d’un paese è di u so territoriu. Quelli chì l’anu praticatu è cunnisciutu sti pochi anni in Aiacciu, sanu bè ch’ellu era un’omu cunvintu quant’è rispettosu, ch’ella sia in u debattitu puliticu isulanu o puru in u so impegnu in i cartulari maestri di l’Assemblea di Corsica.

St’apertura è sta vulintà l’anu accumpagnatu nant’à a strada di a custruzzione di a Cullettività unica. Oghje, pensendu à tutti soi è à u so paese di Nonza, u Partitu di a Nazione Corsa saluta cù tristezza è amicizia a so memoria. O Pè, riposa in santa pace.