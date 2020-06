"Holà", premier single du groupe bastiais Reddiamond

Sortir un album qui viendrait compléter leurs 3 premiers titres.

Elle,, aime le jazz et le blues,entre autres. Même parfois un peu d’électro.De formation théâtrale au Cours Florent et Chaillot à Paris, elle a participé à l’aventure de la compagnie du théâtre en Marche avec. Puis s’est consacrée à la musique, son père pianiste, lui apportant son expérience.Lui,aimeLe Blues rock métal en général.Saxophoniste depuis son plus jeune âge, il poursuit sa formation avecau conservatoire, puis il se met à la guitare sous la coupe dequi lui a beaucoup apporté et lui apporte toujours.Le blues réunit ces deux artistes, à part entière, qui ont décidé de faire de leur passion leur métier.S’appuyant déjà sur un parolier qui habille leur musique, Ils définissent leur musique comme blues pop rock.Leurs projets ?Trouver les musiciens qui leur correspondent pour étoffer un peu leur formation.Et lancerla chaine YouTube du futur studio d’enregistrement de qualité pro "accessible à tous à prix réduit" soulignent Guillaume Adèss et Elodie Ruffié