Ho’carré, la plateforme porto-vecchiase de circuit court pour les professionnels

Du nouveau dans le monde des startups insulaires. Dans la cité du sel, Yanis Taieb et Emilien Faedda ont lancé Ho’carré. L’outil se définit comme « une place de marché numérique » à destination des professionnels de l’hôtellerie-restauration « et à tous les producteurs et artisans gravitant autour de cet univers ».



Le concept est simple : la plateforme réunit des acheteurs, qu’il s’agisse d’hôtels, de restaurants, de commerces de proximité ou encore de métiers de bouche, et des vendeurs, qui sont producteurs ou artisans. Ho’carré s’adresse donc uniquement aux professionnels. La plateforme leur propose de nombreuses fonctionnalités « comme le paiement en ligne adapté, la facturation automatisée, un tableau de bord complet… ».