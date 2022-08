Hervé Berville à la rencontre de la SNSM de Calvi

Après une brève présentation de l'équipage et la délégation de la SNSM de Calvi, les nageurs sauveteurs qui sont activement intervenus durant la tempête, ont présenté la station Balanine qui, il convient de le souligner a, en 2021, a effectué 75 sorties, pris en charge 49 personnes.

La station de Calvi ce sont 35 bénévoles et 40 000 € de budget de fonctionnement.

" Je souhaite dans un premier temps honorer nos équipes de bénévoles et particulièrement nos équipiers embarqués. Quand vous quittez votre lit à 3 heures du matin, c'est un engagement répété. Nos sommes des bénévoles et il faut honorer ça ! " a souligné, à l'attention du Secrétaire d'État, Paul Allard, président de la station Calvaise avant de revenir sur les faits de ce 18 août. "Un 18 août qui restera gravé dans les mémoires, notamment celles des nageurs sauveteurs de la SNSM. Le Cros nous a missionnés vers 8 heures sur un engagement sur plusieurs bateaux, sur les rochers ou coulés à la pointe de Spanu. 15 personnes ont été mises en sécurité à Calvi. Les téléphones VHF, totalement coupés, ce que nous ignorions à ce moment. Notre patron, Nicolas Lavigne décide de continuer les recherches pour d'éventuels naufragés".





Cela a été fait dans la baie de Croani dans un premier temps, puis à Girolata, où une vision apocalypse attendait les secours. " Tous les bateaux étaient enchevêtrés, démâtés ou sur les rochers, et 200 personnes en détresse sans avoir quoi faire. Nous avons décidé de les prendre et de les convoyer à Portu avec les bateliers de la réserve de Scandula".

Des interventions réalisées à bord d'un navire vieux de 35 ans, qui devrait être changé d'ici 2 ans. " Les missions de ces dernières semaines vont raccourcir son échéance de vie. Côté humain, sur les 35 bénévoles inscrits, seuls s8 à 10 d'entre eux répondent systématiquement aux appels, toujours les mêmes. Mais cela n'entame ni notre enthousiasme ni notre volonté de sauver des vies humaines en mer et à apporter notre solidarité" a martelé le président.



Autre aspect de l'intervention de Paul Allard : l'étendue de la tâche dévolue à la SNSM.

De Lisula à Portu, il ya 75 miles nautiques. Ce qui en fait de cette zone une des plus grandes façades maritimes de France pour la station.

" Avec les maires de Galeria et Portu, on a réfléchi à l'installation de nouvelles stations. Nous avons bien avancé sur le sujet. Les hommes sont presque trouvés. Car sans les hommes, on peut avoir le meilleur matériel, ça ne fonctionne pas. Nous comptons sur vous pour le financement des bateaux" a annoncé Paul Allard.

Le message a, sans doute, été entendu par le représentant de l'État qui a néanmoins exposé 2 problématiques : celle des locaux et de la construction du navire.

"Nous n'avons qu'un chantier naval pour créer ces bateaux, nous avons donc du mal à les sortir très rapidement. Mais sur l'investissement c'est 100 fois oui ! "