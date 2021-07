Henri Matisse en Corse : une exposition événement pour découvrir "un pays merveilleux"

« C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud que je ne connaissais pas encore. Bientôt me vint comme une révélation, l’amour des matériaux pour eux-mêmes. Je sentis se développer en moi la passion de la couleur » Henri Matisse en 1898.

Dans un parcours clair et lisible, le visiteur suit les pas de l’artiste : d’abord en Bretagne, ensuite à Ajaccio, ville en pleine effervescence de la Belle Époque, où il débarque en 1989, puis dans l’immersion des paysages corses et de la lumière, et à la fin dans le Midi, à Toulouse et Collioure, où il continuera sa révolution picturale.« Que voient Henri et Amélie Matisse de l’Ajaccio de l’époque, que découvrent-ils du folklore local, de la politique, de la vie culturelle, de la végétation méditerranéenne ? » se questionnent les équipes du Musée de la Corse.En guise de réponse,grâce aux fonds du musée de la Corse, de la Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà et des archives de la Collectivité de Corse : la vie à Ajaccio et en Corse à la fin du XIXe siècle, photographies, portraits des notables ajacciens, cartes postales, films, journaux, revues...station d’hiver, de montrer la ville, les habitants, y compris les hivernants, depuis la traversée de Bocognano et l’arrivée à Ajaccio, la ville durant l’hiver et le printemps 1898, la villa de la Rocca où séjourne Matisse, le moulin Cunéo d’Ornano et ses jardins qu’il peint, le musée Fesch dont il déplore l’état d’abandon, les excursions aux îles Sanguinaires, Ucciani dans la vallée de la Granova et la mer., tranchant avec ses travaux précédents en Bretagne.