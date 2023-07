Héloïse D’Ormesson au Salon du livre de Bastia : "Le phénomène du livre d'occasion est en train d'exploser"

- Un mot sur ce salon de Bastia ?

- C'est l'occasion de mettre en avant les auteurs et le livre. Nous y sommes représentés avec le livre « Marche ou rêve » de Ferdinand Laignier-Colonna. Ça lui offre une réelle visibilité et la possibilité de rencontrer le public.





- Comment avez-vous découvert cet auteur ?

- Je ne connaissais absolument pas Ferdinand. Il nous a envoyé son manuscrit par courrier, la filière la plus classique, et on l’a trouvé excellent, c’est une vraie plume. C'est vraiment le mérite du texte seul qui lui a valu d'être publié. Le livre est d'une extrême vitalité, avec beaucoup d'humour et cet esprit facétieux et irrévérencieux qui caractérise Ferdinand.





- Quelle est votre politique en matière de publication ?

- On publie essentiellement, c’est notre définition, du romanesque de qualité mais il nous arrive parfois de faire des petits pas de côté et de publier des textes qui sont peut-être un tout petit peu plus expérimentaux mais globalement effectivement, on s'attache quand même à la narration et à une écriture qui est en adéquation avec la narration et le récit.





- La situation du livre aujourd’hui face notamment à Internet ?

- Déjà on constate que les gens continuent d’avoir un appétit de lecture et de découverte. Mais très récemment, depuis cette année, avec l'inflation le livre, comme tous les biens de consommation, souffre parce qu'on a été obligé de d’augmenter les prix par rapport à la forte augmentation du prix du papier, de l'électricité et de bien d’autres produits. Du coup les lecteurs se sont très fortement rabattus sur le format poche et achètent un petit peu moins le grand format. Et puis un autre phénomène est en train de vraiment émerger, plus presque Internet et même si l’inflation favorise et développe le livre numérique qui est beaucoup moins cher que la version papier. Ce nouveau phénomène qui explose c’est le livre d'occasion. C'était jusque-là un marché assez marginal mais qui aujourd’hui se développe et échappe au circuit classique, donc à la librairie. En plus il ne rémunère ni les auteurs, ni les libraires, ni les éditeurs.