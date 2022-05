Haute-Corse : une nouvelle machine de radiothérapie plus performante à la clinique Maymard

C’est une belle avancée pour les patients corses atteints d’un cancer. En septembre prochain, la clinique Maymard, qui accueille 300 patients en chimiothérapie à Bastia, sera dotée d’une nouvelle machine de radiothérapie. L’appareil possède un système d’imagerie dernière génération et plus performant. Grâce à un rayonnement ciblé et puissant, il permettra à des patients atteints de certaines pathologies, d’être traités sur une période réduite. « Avec l’ancienne machine, nous ne traitions pas les pathologies touchant la sphère ORL. Cette nouvelle dotée du système IGRT (Ndlr : La radiothérapie guidée par l’image) permet en suivant l’emplacement de la tumeur, de s’adapter aux décalages de certains organes comme le pelvis et de protéger les organes adjacents », détaille Franck Vanlangendonck, directeur de la clinique Maymard.





L’arrivée de ce nouvel appareil à Bastia permettra de soigner 200 personnes de plus sur l’île. Ces patients étaient jusqu’à présent, forcées de se rendre à Ajaccio ou Nice pour bénéficier de cette nouvelle technologie. Utilisant la même machine que Maymard, le Centre de Haute Energie de Nice s’est associé à la clinique bastiaise pour assurer la continuité des traitements en cas d’indisponibilité de la machine. Sept radiothérapeutes de Nice se rendront à Bastia et un huitième sera en permanence sur place. Auparavant, seul un radiothérapeute, le docteur Paul Orabona qui prendra bientôt sa retraite, pratiquait depuis 20 ans à la clinique Maymard. « Quand il était malade nous devions annuler tous les rendez-vous, il fallait trouver une solution », continue Franck Vanlangendonck.





Aucune chimiothérapie à Maymard jusqu’en septembre



Mais cette nouvelle machine à deux millions d’euros demande d’importants travaux pour être installée. « C’est un énorme appareil, pour faire sortir l’ancien il faut casser un mur. Nous avons la dalle à refaire pour accueillir le nouveau. Il faut refaire les cloisons qui empêchent les particules radioactives d’être libérées et le nouvel appareil demande trois semaines de configuration, c’est pour cela qu’il ne sera fonctionnel qu’en septembre », poursuit le directeur de Maymard.



Ainsi, à partir de la deuxième semaine de mai, les patients soignés à la clinique Maymard seront pris en charge au CHU de Nice. En concertation avec les associations de malades et l’Agence régionale de Santé de Corse, ce changement se fera sans frais pour les patients puisque des solutions d’hébergement leur seront proposées grâce à l’implication de la nouvelle équipe de radiothérapie ainsi que la prise en charge du transport par les régimes d’assurance maladie.

Par ailleurs, une prise en charge sur le Centre Hospitalier de Castelluccio à Ajaccio sera proposée aux patients dans l’impossibilité de se déplacer sur le continent.

Toutefois, les consultations ne sont pas fermées, les radiothérapeutes sont toujours présents pour les consultations.



L’info en + : CAP SANTE informera les patients et leurs aidants et est à disposition pour tout complément d’informations au numéro suivant : 04.95.55.38.92