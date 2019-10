Haute-Corse : un village de la sécurité au cœur de Bastia

Les rencontres de la sécurité intérieure se sont achevées ce samedi à Bastia, avec une semaine de décalage à cause des travaux menés sur la place Saint Nicolas pour le Salon du Chocolat.

Organisées par le ministère de l'intérieur partout en France, ces journées déclinées dans tout l’hexagone, ont pour but de faire rencontrer au tous les acteurs qui assurent notre sécurité au quotidien et la population.

Pompiers, police, gendarmerie, sécurité civile et corps spéciaux de ces forces de l’ordre ont proposé des démonstrations et ouvert des stands pour permettre aux citoyens de découvrir les différentes professions et leurs spécialités. A l’heure où le nombre d’accidents et de victimes augmente, la sécurité routière était également mise en avant avec un message de prévention autour de la problématique de l’insécurité routière : vitesse, alcool, stupéfiants.



Le préfet François Ravier a inauguré ce village de la sécurité placé sous le signe de l’échange entre citoyens et acteurs de la sécurité.