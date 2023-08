Haute-Corse : un homme se noie sur la plage de Focolara

C'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS Med) qui, alerté par un des deux navires de plaisance présents sur la zone de l'accident, a mobilisé l’hélicoptère Puma de « Search and Rescue » de l’armée de l’Air et de l'Espace basé à Solenzara et un semi-rigide du SDIS 2B avec à son bord le Groupe d’intervention en milieu aquatique de Calvi.La zone n’étant pas accessible par la terre, les secours dépêchés sur place sont arrivés par voie maritime et aérienne. En dépit des efforts de réanimation des équipes de secours, l’homme, de 83 ans, en arrêt cardio-respiratoire, n’a malheureusement pas pu être réanimé et a été déclaré décédé par le médecin sur la plage.

