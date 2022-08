Haute-Corse : trois blessés légers cette nuit dans deux accidents

V.L. le Dimanche 21 Août 2022 à 09:45

La nuit de samedi 20 à dimanche 21 aout a été marquée par plusieurs accidents en Haute-Corse.



Une seule voiture était impliquée dans le premier accident qui a eu lieu à la sortie nord de Ponte-Leccia, dans le virage au bout de la ligne droite, vers minuit. Le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. La route a été coupée sur une voie dans le sens nord-sud, le temps de l'intervention.



À 1h42 c'est à la sortie sud de Macinaggio, sur la commune de Rogliano, que les pompiers ont secouru les cinq occupants d'un véhicule. Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course contre un poteau Telecom. Dans l'accident, deux jeunes femmes âgées de 22 et 25 ans ont été légèrement blessées. Prises en charge par les pompiers de Luri, elles ont été transportées au centre hospitalier de Bastia.