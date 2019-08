Haute-Corse : triple intervention en montagne à Occi, Albertacce et Murato

La première intervention a eu lieu à 10h50 à Occi, le village abandonné de Balagne, pour prendre en charge une fillette de 13 ans, victime d'un malaise

Le GMSP (groupe de montagne des sapeurs pompiers) et Dragon 2 B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, l'ont secourue puis évacuée sure le centre hospitalier de Bastia.



Deuxième sortie pour pompiers et hélicoptère à Bocca Stazzona sur la commune d'Albertacce dans le Niolu.

Un homme de 23 ans, victime de douleurs abdominales, a dû être évacué sur l'hôpital de Falconaja.





A 16 heures, c'est à Murato que GMSP et hélicoptère ont été mobilisés pour secourir une femme de 72 ans qui avait effectué une chute dans le Bevincu en contrebas de l'église Saint-Michel.

Elle a été évacuée sur l'hôpital de Bastia.