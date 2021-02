Haute-Corse : la CGT Éduc’action appelle à une journée d’action pour les AESH

« Depuis le déploiement du dispositif PIAL, Pôle Inclusif d'Accompagnement Localisé, une dégradation profonde de leurs conditions de travail a été constatée » explique Charles Casabianca de la CGT Haute-Corse. «La généralisation des notifications mutualisées nuit dangereusement aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap. Or sans ces personnels, il est parfois difficile, voire impossible de scolariser ces élèves au sein des établissements scolaires. On recense actuellement 110 000 AESH chargés de l’accompagnement de la maternelle au BTS sans formation qualifiante, sans statut, sans revalorisation salariale et sans reconnaissance dans leur fonction. Leurs conditions de travail deviennent insupportables et sont souvent déplacés d'un établissement à un autre, parfois du jour au lendemain, intervenant sur plusieurs élèves, plusieurs classes, voire plusieurs écoles, avec une diminution inquiétante du nombre d'heures d’accompagnement pour chacun d'eux ».



Les salaires en question

«Les AESH sont des contractuels au statut précaire, percevant un salaire scandaleux » poursuit Ch.Casabianca « Ils sont rémunérés 760 euros en moyenne pour 24h de travail hebdomadaire. Des salaires qui ne voit pas d'augmentation majeure lors de l'accès au CDI, à partir de 6 ans de CDD successifs ».

… et conditions de travail …

« Dans un contexte sanitaire inédit, des AESH en sont encore dans certains départements à réclamer au moins des masques chirurgicaux classiques. C’est bien évidemment insuffisant puisque leur fonction les oblige à une proximité qui mériterait l'attribution de masques FFP2, refusée par le ministère. Pour la CGT Éduc’action la protection des personnels n’est pas une option ».

16ème anniversaire de la loi handicap

Le 11 février prochain, à l’occasion du seizième anniversaire de la loi «Handicap», les personnels AESH, entendent bien se faire entendre et rappeler leurs revendications. «Nous alertons les fédérations et associations de parents d'élèves sur la situation des élèves en situation de handicap au sein des établissements scolaires et sur le non-respect des notifications MDPH. Les parents doivent être informés et prendre conscience des mensonges du gouvernement » ajoute le syndicaliste.

« Nous avons décidé d’une journée d’action le 11 février avec appel à la grève et rassemblements dans les académies. Ce sera l’occasion pour la CGT Éduc’action d’interpeler le ministre sur la situation des AESH, de dénoncer le manque de personnels pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap et de porter nos revendications »

Les revendications

- revalorisation salariale immédiate ;

- accès immédiat à toutes les protections sanitaires qui leur sont dues ;

- création d'un vrai statut de catégorie B de la Fonction publique ;

- campagne, sans délai, de recrutement par les DSDEN sans recourir aux volontaires du Service Civique.