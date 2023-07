Haute-Corse : 86 sapeurs-pompiers volontaires pour la surveillance des plages cet été

Sur la plage de l'Arinella, au sud de Bastia, Andrea Peraro et Lena Bardiot, deux élèves infirmières âgées de 19 et 20 ans, veillent attentivement sur les baigneurs depuis leur cahute. Pour l'été, elles ont choisi de troquer leurs blouses pour les tenues de surveillantes sauveteuses volontaires, s'engageant auprès des sapeurs-pompiers de Haute-Corse pour la deuxième saison consécutive. De juin à septembre elles surveillent les rives de 10h à 18h et sont prêtes à porter assistance aux baigneurs en cas de besoin. Au total, 86 sauveteurs sont déployés sur les 17 postes de secours du littoral de Haute-Corse. « Chaque matin, avant de prendre notre service, nous allons faire des exercices dans l’eau pour vérifier la présence de méduses, puis nous vérifions l’état de notre matériel », indique Andrea Peraro. Dans leur cabane installée à une dizaine de mètres du rivage, tout le nécessaire pour porter secours aux victimes est présent: bouteille d’oxygène, colliers cervicaux, pansements, appareils à glycémie, appareils à tension et défibrillateur, prêts à être utilisés en cas de besoin. « Notre mission, c’est de surveiller la plage et de faire de la prévention sur les gestes à adopter, aussi bien sur le sable que dans l’eau, abonde Lena Bardiot. On porte aussi assistance aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes à mobilités réduites ».

Au quotidien, la sauveteuse assure faire « surtout de la bobologie », s'occupant de petites plaies, désinfectant les piqûres de guêpes ou les brûlures de méduses. « Comme on fait beaucoup de prévention, ça nous permet de diminuer au maximum les sauvetages », indique-t-elle.

Chaque été les surveillants-sauveteurs volontaires réalisent jusqu'à 1500 opérations de bobologie au cours des différentes périodes de la saison estivale en Haute-Corse. "Nous effectuons également près de 2000 actions de prévention chaque année, et nous intervenons entre 90 et 120 fois pour des sauvetages", détaille Sandro Bisserier, responsable des secours aquatiques pour le SDIS 2B qui précise qu'en plus des interventions liées à la baignade, "les sauveteurs font face à d'autres problèmes de sécurité. Les actes de vandalisme et les vols de matériel sont malheureusement des incidents auxquels ils doivent faire face. Gérer un public alcoolisé sur la plage, qui peut ne pas être conscient des dangers de la mer, fait également partie de leurs responsabilités quotidiennes."



Les conditions d'exercice varient selon les territoires. Si dans la région de Bastia et la Plaine orientale, les sauveteurs se concentrent principalement sur la prévention auprès d'un public familial, en Balagne les plages sont plus fréquentées et présentent des dangers en raison des forts courants et du vent libeccio nécessitant une surveillance plus exigeante.