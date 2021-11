Harcèlement scolaire. Un programme expérimenté en Corse lutte contre ce fléau

La prise en compte du harcèlement scolaire par la communauté éducative, comme par la société, a progressé ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire en France, où le nombre d’enfants harcelés est estimé à environ 700 000 par an. Selon un rapport du Sénat publié fin septembre 6 à 10 % des élèves subiraient une forme de harcèlement lors de leur scolarité. Des chiffres trop élevés qui ont poussé le gouvernement à renforcer la lutte contre ce phénomène accru, ces dernières années, par les nouvelles technologies.

Le plan d'action annoncé ce 18 novembre par le Président de la République, à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, prévoit un renforcement du contrôle parental sur les écrans utilisés par les enfants, le déploiement généralisé d'une application pour aider les victimes à dénoncer les faits et l'extension à tous les collèges de France du programme pHARE qui vise à redéfinir la notion de harcèlement et donner les mêmes clés à toute la communauté éducative.



"pHARE" expérimenté en Corse et désormais étendu dans toute la France

Bien en avance par rapport au reste du pays, l'académie de Corse, qui a fait de la lutte contre le harcèlement une véritable "cause nationale", a expérimenté ce programme dans toutes les écoles, les collèges et dans 5 lycées de l'ile depuis 2019. "pHARE", comme une lumière dans la nuit pour les victimes, vise à dresser un état des lieux dans chaque établissement, à former des personnels référents dans toutes les écoles ou encore à mettre en place des ateliers, avec la participation des parents. Et cela fonctionne, à en croire aux chiffres insulaires bien de deçà de la moyenne nationale. "Notre force c'est la proximité - indique Michel Piferini conseiller technique de la rectrice et référent harcèlement pour l'académie de Corse - on est une académie à taille humaine avec une communauté éducative formée et à l'écoute et des parents qui sont très mobilisés."



30 20 et 30 18

Depuis 2017 le rectorat a renforcé les actions pour lutter contre ce problème. La mise en place de numéros verts 30 20 et 30 18, l'interdiction des téléphones à l'école et collège, la formation du personnel et l'expérimentation dans tous ses établissements du programme "pHARE" indiquent la volonté de la rectrice Julie Benetti "d'éviter que la Corse se continentalise" souligne Michel Piferini qui est conscient que si sur l'ile le harcèlement scolaire est contenu grâce à la "taille humaine" de l'académie, à cause du le déploiement des smartphones et des réseaux sociaux les jeunes insulaires ne sont pas épargnés par le cyberharcèlement.



Si en Corse les chiffres ne sont pas consolidés; ce mercredi devant le Sénat le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a indiqué que 20% des enfants et des adolescents sont victimes de cyberharcèlement. A savoir qu'en France plus de 60% des 8 - 18 ans sont aujourd'hui inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Le gouvernement a indiqué que ministre de l'Éducation nationale s'est reproché des des responsables des grandes plateformes numérique, comme Snapchat, Instagram, TikTok ou YouTube, pour "renforcer leur capacité de prévention" et de traitement des situations de cyberharcèlement.



Aujourd'hui, rappelons-le , il existe le 3020 pour les victimes ou témoins de harcèlement, et le 3018 pour les cas spécifiques de cyberharcèlement.