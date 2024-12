Hanouka à Ajaccio : la communauté juive allume les bougies au Casone

Un moment de fête et de partage. La communauté juive d’Ajaccio organise une cérémonie d’allumage des bougies pour la fête de Hanouka ce dimanche 29 décembre au Casone. Hanouka, aussi appelée “fête de la lumière”, est l’une des fêtes les plus importantes dans le judaïsme. Elle célèbre la réinauguration du Saint-Temple de Jérusalem, pris au IIe siècle av. J.-C. par les Séleucides, qui gouvernaient alors la Terre Sainte. À l’époque, ils voulaient forcer le peuple d’Israël à accepter la culture et les croyances grecques en remplacement de la foi en Dieu. Un petit groupe de juifs, dirigés par Juda Maccabée, se souleva contre l’une des armées les plus puissantes, chassa les Grecs du pays et reprit le Saint-Temple à Jérusalem. En voulant allumer la menorah du temple, un chandelier à sept branches, ils ne trouvèrent qu’une seule fiole d’huile d’olive qui avait échappé à la profanation par les Grecs. Ils allumèrent la menorah et l’huile, à peine suffisante pour un jour, en dura huit. C’est le début de la fête de Hanouka, qui signifie “inauguration” en hébreu.



La fête de Hanouka dure huit jours”, explique Levi Pinson, rabbin d’Ajaccio. Cette année, elle se déroule du 25 décembre 2024 au 2 janvier 2025. “Chaque soir, nous allumons une branche de notre chandelier à huit branches. Le premier soir, nous en allumons une, le deuxième deux, et ainsi de suite. Dimanche, nous en allumerons cinq.” Cette célébration est “le symbole de la lumière qui augmente et qui repousse l’obscurité”. “C’est une fête de partage qui consiste à allumer un chandelier, pour que sa lumière se répande chez tous ceux qui souhaitent y assister”, précise le rabbin. Une célébration “qui se fait ensemble pour faire passer un message de paix et d’espoir”, et qui aura lieu cette année en plein cœur d’Ajaccio, sur la place du Casone.