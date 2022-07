Handi’Art : Quand l’APF Haute-Corse expose ses œuvres à Bastia

Cette belle exposition d’une quarantaine d’œuvres était dédiée au travail artistique des adhérents encadrés par l’artiste peintre Gigi tout au long de l’année. « L’APF France handicap* regroupe une centaine d’adhérents en Haute-Corse et nous sommes 4 salariés à nous en occuper » souligne Nathalie Laidi, chargée de Développement des Actions Associatives au sein de la structure. « Notre section propose divers ateliers comme la peinture, le théâtre, la piscine, des sports adaptés ou encore des sorties culturelles. Hélas ces animations ont été souvent contrariées par la pandémie ».



A la une donc ce jeudi les œuvres sur toiles réalisées par les adhérents de l’atelier peinture. « Nos ateliers ont lieu tous les lundis après-midi » explique Gigi, artiste peintre qui a passé une convention avec l’APF pour s’occuper de cet atelier. « Chaque année, depuis 3 ans, à cette époque nous faisons une expo-vente de ces œuvres afin de récolter des fonds pour financer la saison suivante » précise Dominique Bossert, elle -aussi chargée de Développement des Actions Associatives. « Cet atelier peinture a débuté en 2017 mais a tourné au ralenti durant de longs mois en raison du COVID. L’arrivée de Gigi a insufflé une nouvelle vie à l’atelier. Elle est à leurs côtés pour les diriger, mettre en valeur leur travail. Outre nos adhérents nous accueillons aussi des pensionnaires de l’UGCAM Les Coquelicots ».



L’UGECAM est un organisme de l’Assurance Maladie favorisant l’accès aux soins des personnes (enfants, adultes et personnes âgées) fragilisées médicalement et socialement par la maladie ou le handicap. A Bastia, ses locaux se trouvent dans le quartier d’Agliani.

Les jolis tableaux se sont vendus comme des petits pains ce jeudi soir d’où l’idée pour une prochaine fois d’étendre cette exposition à plusieurs jours.





