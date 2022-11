Handball : le GFCA vise une montée pour 2025

Le GFCA handball veut surfer sur la vague. L'an dernier, au terme d'une saison sportive haletante, l'équipe fanion évoluant en Nationale 1 (3e division) avait accroché une magnifique deuxième place dans sa poule. Une grande satisfaction, mais surtout pas un aboutissement pour les dirigeants du club ajaccien. "La volonté de revenir aux « valeurs » du club doit être un de nos objectifs majeurs, clame le président François-Xavier Ripoll en présentant son rapport moral. Nous devons pérenniser notre place en haut du classement pour accéder à moyen terme à la poule élite de nationale 1, synonyme de professionnalisation, tout en gardant à l’esprit notre désir de formation."



Les ambitions sont fièrement affichées dans le nom du projet sportif : "GFCA Handball 2025". L'année des soixante ans d'existence du Gaz', on voudrait allier l'utile à l'agréable en accédant à la poule 1 de N1, dite "Elite" et qui s'apparente à une sorte de troisième division, comme une passerelle entre le monde "amateur" et les divisions professionnelles que sont la Proligue puis la Starligue.



"Je pense que notre place est d'être en poule Élite, c'est là où on espère amener le club et là où il doit se situer, pense Yannick Pécoux, trésorier et vice-président du club. Par contre, aller plus haut dans les divisions n'est pas quelque chose que l'on souhaite pour le moment car pour exister, on serait obligés d'aller recruter de gros joueurs partout et on perdrait notre identité."



Le GFCA préfère toujours s'appuyer sur la formation des jeunes talents insulaires, avec l'ambition de leur proposer un parcours les menant vers le haut-niveau et la N1 Élite, en passant par le pôle espoir et l'équipe réserve en Nationale 3.