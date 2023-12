Handball N3 : Le HB Corte reprend la tête

Cosec municipal de Corte.

HB Corte bat HB Mougins Mouans-Sartoux, 31-28 (mi-temps : 14-13).

Arbitres : MM. Demarche et Kergall.

Corte : Lagrasta ; Lanery (1) ; Gimenez (7) ; Bourlier ; Belmonte ; Orsatelli ; Galibert (4) ; Rossi (2) ; Morato (6) ; Niang (4) ; Ouadah (1) ; Chagrot (6) ; Ribeiro (10 arrêts) ; Becherigui.

HB Mougins Mouans-Sartoux : Baudet ; Lamazaa-Parry (5) ; Laurent ; Baron ; Palma (2) ; Boltz-Cade ; Maupin (7) ; Cuesta (6) ; Campuzano-Jaramillo (2) ; Bembo (2) ; Virello (1) ; Parnasse (2) ; Coue ; Beauvalot (1).





Après avoir obtenu le nul chez le leader Agde, il y a quinze jours, les Cortenais avaient une belle occasion de reprendre la tête de ce championnat de France de Nationale 3 en accueillant le HB Mougins Mouans-Sartoux. Mais les choses se présentaient mal pour les locaux privés de trois titulaires majeurs. En effet, Demesy et Moulin, victimes d’une entorse à Agde, et Florent Galibert, retenu pour raison professionnelle déclaraient forfait. Le coach, Adrien Magne, faisait donc appel aux jeunes pour compléter son groupe.

Face à une solide et vive formation visiteuse, les Cortenais tournaient avec seulement sept joueurs au départ. Un groupe qui faisait preuve de beaucoup de cohésion et de rigueur défensive pour faire face aux coups de boutoir de Maupin et Cuesta auxquels répliquaient sans trembler Gimenez, Galibert et Chagrot. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et le score était serré jusqu’à la pause avec cette toute petite avance d’un point pour le HB Corte : 14-13.





Le début de la deuxième période était identique à la première mais c’est à la 45e minute que les hommes de Magne parvenaient à faire la différence après deux attaques stoppées par Ribeiro. Pourtant, après avoir mené 21-19, les Cortenais étaient rejoints à 22-22. Chagrot, Niang et Morato permettaient enfin au HB Corte de respirer et de mener de trois buts (26-23) à la 48e. Le HB Mougins Mouans-Sartoux baissait de rythme et Corte passait même à plus 5 à deux minutes de la fin : 31-26.

Et malgré un baroud d’honneur de Maupin, Beauvalot et Parnasse, les Cortenais remportaient une précieuse victoire (31-28) leur permettant de reprendre la tête du championnat, à égalité avec Vitrolles, puisque le GFCA a battu dans le même temps Agde ! Victoire obtenue avec beaucoup de coeur et d'intensité.

La semaine prochaine c’est à nouveau dans sa salle (15 heures) que le HB Corte va évoluer et justement face à son dauphin Vitrolles