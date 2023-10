Handball N3 : Des Cortenais à géométrie variable

Dans la foulée, Demesy ouvrait le compteur du HBC et Gimenez doublait la marque quelques secondes plus tard après un nouvel arrêt de Ribeiro. Avec beaucoup d’envie, de sérieux, d’efficacité offensive et de rigueur défensive, à l’image d’un Ouadah exceptionnel, quasiment infranchissable, les hommes d’Adrien Magne offraient un tout autre visage qu’il y a quinze jours contre Sud Marseille. Et c’est très logiquement qu’ils menaient les débats en laissant leurs adversaires à 5, puis 6 et 9 points de retard. Une formation adverse « totalement méconnaissable et à côté de son match », pestait le coach Remorini à la pause.



Et tandis que Ribeiro enchaînait les arrêts (même un penalty), Gimenez, Demesy, Rossi et Niang déroulaient et permettaient aux Cortenais de mener 8-3, 11-5 et 17-10 sur une conclusion d’Orsatelli à la 21e. C’est donc très logiquement que le HBC rentrait aux vestiaires avec une confortable avance de 11 points sur ses adversaires : 22-13. Heureusement d’ailleurs…



En effet, à l’entame de la deuxième période, on retrouvait le deuxième visage des Cortenais. Celui des mauvais jours. Celui qui offre toutes ses chances aux visiteurs. Le HBC avait énormément de mal à relancer la machine. Et depuis le banc, le président Jo Orsatelli craignait le pire et s’attendait même à un renversement de situation de la part des joueurs de Chateauneuf. A l’efficacité de la première période, les Cortenais opposaient de la précipitation et de l’imprécision en attaque à tel point qu’aucun but ne sera marqué durant 7 longues minutes ! Une situation dont Chateauneuf ne savait pas tirer parti en trouvant une très bonne défense et un excellent gardien, même si Ribeiro écopait de deux minutes (34e), pour un dégagement du pied hors de sa zone. Il était d’ailleurs bien suppléé par Belmonte durant ce laps de temps qui détournait un penalty. Les visiteurs poussaient et tentaient de faire la différence dans cette deuxième période et parvenaient à revenir à 5 points des locaux à la 45e : 24-19.

Enfin, Corte retrouvait le chemin du but dans la deuxième partie de cette mi-temps. Gimenez, Ouadah, Demesy et Niang portaient la marque à 30-26 pour terminer ce match à 32-28 !

Certes, le HB Corte s’impose, mais il est temps de gommer ces errements qui ont failli coûter cher si le score avait été plus serré à la pause…