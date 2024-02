Handball N3 : Corte large vainqueur du GFCA

Cosec municipal de Corte.

HB Corte bat GFC Ajaccio : 32-25 (mi-temps : 18-14).

Arbitres : MM. Bouhaj et Sauvaget.





HB Corte

Balmonte, Chagrot (5), Demesy (5), Arnaud Galibert (1), Gimenez (4), Lanery (1), Florian Galibert (2), Morato (1), Moulin (3), Niang (5), Orsatelli (1), Ouadah (1), Ribeiro (12 arrêts), Rossi (2).





GFC Ajaccio Cesari, Damian, Lanfranchi, Maoudj (6), Meblem, Palmas (7 arêts), Peres (4), Raffini (4), Tamirou (5), Vially (6).





En accueillant le GFCA, les Cortenais n’avaient qu’un seul objectif : la victoire pour se maintenir en tête. Mais le début de match était poussif, même si Chagrot montrait le chemin des buts dès l’entame. Il fallait attendre la 3e minute, après un arrêt de Ribeiro pour voir le deuxième but de la partie. Il était à mettre à l’actif de Peres, pour le Gaz Les deux formations feront alors jeu égal jusqu’à la 9e minute de la partie et un score de parité à 4 partout. Chagrot, Rossi et Demesy permettaient aux Cortenais de se détacher dans la minute suivante. Le trou était fait au quart d’heure de jeu lorsque Demesy portait la marque à 10-6.

Les hommes de Magne passaient la vitesse supérieure et développaient leur jeu en étouffant leurs adversaires qui avaient de plus en plus de mal tandis que Ribeiro, une fois encore, était impérial sur sa ligne. Et les arbitres renvoyaient les deux formations aux vestiaires avec une avance de 4 points pour le HB Corte : 18-14.

Dès l’entame de la deuxième période, Niang, Moulin et Chagrot enfonçaient un peu plus le GFCA en portant la marque à 22-15. Malgré des réactions sporadiques des Gaziers par un excellent Maoudj, ces derniers ne parvenaient pas à refaire leur retard. Au contraire, les locaux poursuivaient sur leur bon rythme et plaçaient la barre à 6 points à la 39e : 23-17.

Les protégés du président Orsatelli ne lâchaient rien dans cette partie et s’imposaient finalement avec talent sur la marque de 32 points contre 25. Ils restent ainsi en tête, en attendant les résultats des autres matchs de la soirée à savoir les résultats de Chateauneuf et Agde, tous trois à 33 points avant cette journée.