Handball N2 : Corte doit se contenter du nul

Une fois encore les Cortenais ont eu le don de se mettre en difficulté seuls en manquant trois fois devant le but et en trouvant le poteau dans les cinq premières minutes. Et les visiteurs n’en demandaient pas tant pour mener déjà de deux buts : 2-4. La formation varoise ne paye pas de mine, mais elle fait preuve d’une redoutable efficacité tandis que Corte manque même un pénalty (8e). L’US Crauroise aggrave son avance de quatre points après seulement 9 minutes de jeu : 3-7. Niang, sous contrôle d’une solide défense, reste muet avant de prendre enfin la mesure de ses adversaires et faire le show face à Coulon. Il permet aux montagnards de revenir à 8-9 en inscrivant 4 buts consécutifs. Pour autant, Corte continue de courir après le score et ne parvient pas à égaliser. Malgré deux arrêts de Ribeiro, les visiteurs continuent de faire la course en tête et ils rejoignent les vestiaires avec un point de mieux que le HBC : 16-17. Décidément, le HB Corte est à la peine dans ce championnat de Nationale 2, même s’il ne manque pas grand-chose pour éviter les maladresses et faire preuve de davantage de maîtrise. Autre point qui doit être corrigé, et non des moindres : les ailes. Deux buts seulement ont été inscrits par les ailiers cortenais…



De retour des vestiaires, les Cortenais montrent un autre visage. Ils reviennent à hauteur de leurs adversaires et prennent enfin l’avantage à la 35e grâce à Mebarek et Arnaud Galibert : 21-19. Les « jaune et bleu » semblent être sur la bonne voie d’autant que Chamekh donne un peu plus d’air à ses couleurs (24-21). Le public a bien compris que Corte a besoin d’être soutenu et l’ambiance est maximale pour pousser les locaux vers la victoire. C’est du moins ce que l’on pouvait penser au vu des dix premières minutes de cette seconde période. Mais le HB Corte retombe dans ses travers, manque un pénalty et permet à l’US Crauroise de ne pas perdre espoir.