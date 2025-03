Handball N2 - Corte craque en seconde période

Cosec municipal de Corte, Corte-Frontignan : 37-31 (mi-temps : 19-16).

Arbitres : MM. Coelho et Kazoune.





Corte

Ribeiro (5 arrêts), Lanery (1), Gimenez (3), Pannequin-Poggioli (1), Coggia, Mebarek (1), Florian Galibert, Arnaud Galibert (3), Rodier (4 arrêts), Morato (4), Lanfranchi, Niang (12), Chamekh (4), Pages (2).





Frontignan

Koska (8 arrêts), Gonzalez (9), Peyriere-Hugues, Esposito (7), Barnardelli (5 arrêts), Bel (2), Bayejou, Ducros (3), Hulot (5), Canton (5), Todesco, Da Silva (4).





C’est Chamekh que lançait cette partie et mettait le HB Corte sur de bons rails dès l’entame avec deux buts tandis que Gonzalez et Esposito remettaient les pendules à l’heure pour Frontignan. Et le score restait serré durant les 4 premières minutes avant que Frontignan ne passe la vitesse supérieure, n’égalise et ne prenne l’avantage à la 7e : 4-5. Les Cortenais tombaient sur un bon gardien qui restait maître sur sa ligne et il fallait un éclair de génie de Niang et Galibert pour relancer la machine. Corte revenait petit à petit au score et parvenait à égaliser à la 21e : 12-12. C’est une nouvelle fois Niang qui permettait à ses couleurs de prendre l’avantage et de passer à plus 3 à la 24e : 15-12, avant que Mebarek ne porte la marque à 19-15 (28e). Et les Cortenais regagnaient les vestiaires avec une avance de 3 buts : 19-16.