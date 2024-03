Handball N 3 : La victoire et la première place pour Corte à Châteauneuf

Salle du Grand Jas, Châteauneuf les Martigues.

Corte bat Châteauneuf 29-28 (mi-temps : 15-14)

Arbitres : MM. Dortel et Drivet.

Menés dès l’entame par une formation Châteuneuvaise volontaire, les Cortenais ne se sont pas affolés. Ils ont pratiqué tranquillement leur handball pour revenir à la hauteur de leurs adversaires et prendre l’avantage après dix minutes de jeu. Progressivement, les hommes d’Adrien Magne prennent la mesure de leurs adversaires grâce, entre autres, à un Demesy intenable et stratosphérique sur son aile droite avec 11 buts à son actif dans cette partie.

A deux minutes de la pause, le HBC menait 15-11 avant de se faire remonter et de rentrer aux vestiaires avec un tout petit point d’avance : 15-14.





A l’entame de la deuxième période, les Cortenais poursuivent leurs efforts, mais durant leur temps faible et trois tirs à 6 mètres manqués, Châteauneuf revient en jeu pour mener de deux points à quinze minutes du terme. Sans se précipiter, les « montagnards » retrouvent leur efficacité et reprennent le match à leur compte. Il reste une minute à jouer et Corte mène 29-28. Les arbitres sifflent un penalty. Et Ribeiro, au mieux de sa forme encore une fois, maintien l’espoir en stoppant le tir châteaunevais. Sur le contre Corte, manque la balle des deux buts d’écart. Châteauneuf repart à l’assaut des buts de Ribeiro et manque à son tour… Et c’est le coup, de sifflet final !

« Nous avons réussi un grand coup à l’issue d’un match héroïque et sérieux. Ce fut un match magnifique. À présent, nous avons notre destin entre nos mains. Il reste quatre journées et nous n’avons pas de droit à l’erreur », a martelé Adrien Magne, le coach cortenais.

À l’issue de cette journée, le HB Corte est donc en tête avec un point d’avance sur son dauphin Châteauneuf.

Prochaine journée le 13 avril. Corte recevra Lattes.