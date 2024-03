Gymnastique artistique : Un deuxième stage intensif pour pour l'élite régionale à Ajaccio

Pas moins de 26 gymnastes, représentant fièrement les 7 clubs de gymnastique artistique féminine de Corse, ont répondu présentes à cet appel, démontrant leur dévouement et leur passion pour leur discipline. Parmi ces clubs figurent le Gym Club du Valinco, Fiumorbu Castellu Gymnastique, l'Association Gymnique de Balagne, Espoir Bastia Gymnastique, le Gym Club de Lucciana, l'AS Porto-Vecchio Gymnastique et le Gymnastique Club du Pays Ajaccien.



Soigneusement conçu pour maximiser la performance des gymnastes, en mettant l'accent sur la préparation physique et mentale, ainsi que sur la perfection des mouvements compétitifs, ce stage intensif a été organisé en partenariat avec le CSJC et la Maison Régionale de la Performance pour offrir aux gymnastes une immersion complète dans l'univers exigeant du sport de haut niveau. Le stage avait aussi pour objectif de préparer les gymnastes en vue des compétitions régionales et des échéances nationales à venir, ainsi que des Jeux des Îles en mai. "Nous sommes à un tournant crucial de la saison, avec les compétitions régionales qui se profilent à l'horizon." explique Mathieu Nivon, président du Comité Régional, qui ne cache pas son enthousiasme quant à la tournure que prend la saison gymnique et la progression des gymnastes de la région.



En parallèle, du 5 au 8 mars, le Président de la Fédération Française de Gymnastique, Monsieur James Blateau, a effectué une visite dans le cadre de sa Tournée des Régions, "un moment fort pour la gymnastique corse." indique Mathieu Nivon, "Cette occasion a permis des échanges constructifs entre les clubs, les gymnastes, les équipes techniques et les institutions locales. Mathieu Nivon a souligné l'importance de rapprocher la Fédération de ses clubs, notamment dans un contexte insulaire où les rencontres sont rares. Il a également salué l'ouverture et l'écoute des acteurs locaux, exprimant son optimisme quant à l'avenir de la gymnastique corse."



Le prochain rendez-vous majeur pour les gymnastes corses aura lieu ce week-end du 16 et 17 mars au gymnase de Vignetta à Ajaccio, avec les Championnats de Corse individuels. Plus de 275 gymnastes venant de toute la Corse participeront à cet événement d'envergure, mettant ainsi en lumière le dynamisme et le talent de la gymnastique corse.