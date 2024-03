Guide Michelin 2024 : Un restaurant corse décroche sa première étoile

Après Strasbourg en 2023, c'est à Tours que le guide Michelin a choisi ce lundi de dévoiler son édition 2024 avec ses nouvelles tables étoîlées. Le guide rouge a récompensé 62 nouvelles tables en France et, fait rarissime, a décerné trois étoile d’un coup à la Table du Castellet, dans le Var, du chef Fabien Ferré.Parmi les 52 nouveaux restaurants récompensés d'une première étoile, La Verrière, restaurant de l'Hôtel Marinca à Olmeto, en Corse-du-Sud. "Le chef Romain Masset y orchestre une cuisine d'une précision remarquable, mettant en valeur l'île de Beauté avec une touche de créativité et une passion inégalée pour les champignons, héritée de ses années auprès de Jacques et Régis Marcon", souligne le Guide Michelin. "À travers des menus alléchants, il invite les convives à un voyage gustatif entre huile d'olive, langoustines, coquillages, rouget et agneau de lait, sélectionnés avec soin et cuisinés avec finesse et intelligence. Sans oublier le cadre idyllique : depuis la terrasse, une vue imprenable sur le golfe de Valinco et Propriano s'offre aux convives."Ce nouveau titre étoilé s'ajoute aux trois établissements déjà récompensés en Corse : La Table de la Ferme à Murtoli et A Casa di Mà à Lumio qui conservent leur étoile et le Casadelmar à Porto-Vecchio qui brille toujours de ses deux étoiles. Malgré la perte de son macaron, La Signoria à Calvi, étoilée depuis 2019, continuera à être référencée dans le Guide rouge.