Guerre en Ukraine : plus de 200 réfugiés sont, déjà, arrivés en Corse

Au total 107 déplacés ukrainiens (72 adultes et 35 enfants) ont pour l'instant été accueillies en Haute-Corse depuis le début de la guerre et 6 d'entre eux, 3 adultes et 3 enfants, ont quitté l'ile depuis. "A ce jour donc, nous recensons en Haute-Corse 69 adultes et 32 enfants présents soit 101 personnes.", précise la préfecture.

Aux Ukrainiens qui ont été accueillis dans le Nord de l'ile, il faut ajouter les 95 personnes (60 adultes et 35 enfants) qui ont été recensées par la préfecture de Corse-du-Sud.

Deux mois après le début de la guerre en Ukraine, la population continue de fuir le pays. Alors que la France s’est fixée l’objectif d’accueillir 100.000 réfugiés, plus de 200 d’entre eux sont déjà arrivés en Corse indiquent les deux préfectures. Un flux d’arrivées moins important que dans d'autres régions françaises. Les ressortissants qui ont gagné l'ile au cours de ces dernières semaines ont en effet choisi la Corse pour y retrouver de la famille ou des amis qui résidaient déjà dans la région."Au 21 avril, un total de 202 personnes (adultes et mineurs) a été accueilli dans les deux département et près de 81 autorisations provisoires de séjour ont été octroyées au titre de la protection temporaire", indiquent les services de l'Etat qui s'organisent pour délivrer le plus rapidement possible les autorisations provisoires de séjour (APS) qui permettent aux Ukrainiens arrivés sur l'ile de pouvoir travailler et de bénéficier des aides sociales.Sur les 196 personnes recensées en Corse, 67 sont des enfants et les moins de 18 ans n'ont pas besoin de ce titre de séjour : "les mineurs n'ont pas besoin d'une telle APS et que le droit au séjour est d'ores et déjà acquis en France pour une durée de 90 jours à la seule condition de détenir un passeport ukrainien biométrique." précisent les services de l'Etat.Pour les adultes, l'autorisation provisoire de séjour (APS), valable six mois, ouvre des droits à la protection et à l'aide sociale et leur permet de travailler en France : 81 titres de séjour (56 en Corse-du-Sud et 25 en Haute-Corse) ont déjà été délivrés pour régulariser au plus vite ces déplacés et une quinzaine devraient être délivrés d'ici quelque jours.Pour obtenir l'APS, il faut transmettre un dossier à la préfecture avec un justificatif de son identité et quelques documents administratifs. Une procédure qui peut aller très vite pour les personnes qui ont des passeports biométriques mais qui peut prendre du temps s'il faut traduire ces documents ou si le dossier est incomplet.En Haute-Corse 49 déplacés n’ont pas encore déposé de dossier pour la délivrance de l’APS mais le contact avec la préfecture est établi.A l'école, 43 élèves ukrainiens sont déjà scolarisés sur l'ile de la maternelle à la classe de seconde. Ils sont accueillis essentiellement dans le 1er degré : 37 élèves et 6 élèves dans le second degré. 21 sont en Haute-Corse et 22 en Corse du Sud.Selon l'AFP, au 13 avril, la France avait délivré 39.952 autorisations provisoires de séjour à ces personnes fuyant l’Ukraine.