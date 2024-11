Guagno les Bains : L’art-thérapie, une approche novatrice au service des résidents du FAM

Dans les montagnes corses, au cœur de Guagno les Bains, le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) déploie une approche innovante pour accompagner les personnes en situation de handicap. Outre les soins médicaux et paramédicaux traditionnels, cet établissement propose des thérapies non médicamenteuses, comme l’art-thérapie, pour répondre aux besoins complexes de ses résidents. Cette approche, qui privilégie le bien-être psychologique et émotionnel, a prouvé son efficacité pour améliorer l’autonomie et la qualité de vie des participants.



Le FAM de Guagno les Bains accueille des adultes présentant des handicaps physiques, cognitifs ou psychologiques. Dirigé par François-Aimé Arrighi, l’établissement se distingue par une volonté de personnaliser les soins et d’adopter une approche globale pour chaque résident. « Ici, nous offrons un environnement structuré et adapté aux besoins individuels de chaque personne, afin de préserver et de développer leur autonomie », souligne le docteur Ph.D Marie-Claire Benetti Papadacci, art-thérapeute. L’une des spécificités du FAM réside dans l’intégration de thérapies alternatives comme l’art-thérapie, une méthode qui favorise l’expression personnelle et stimule la créativité des résidents, tout en répondant à des besoins psychologiques et sociaux parfois négligés par les approches médicales classiques.



L’art-thérapie : une méthode douce et respectueuse

L’art-thérapie, qui repose sur des activités créatives comme la peinture, le dessin, et la sculpture, permet aux résidents de s’exprimer de manière alternative, souvent plus accessible et libératrice que les échanges verbaux. L’idée est de solliciter la créativité des participants pour favoriser leur développement psychologique et social. En effet, ces activités artistiques offrent un moyen d’exprimer des émotions difficiles à verbaliser, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les résidents ayant des troubles cognitifs ou psychologiques. « L’art-thérapie est un outil essentiel dans l’accompagnement des résidents. Elle permet de travailler sur des compétences souvent mises de côté, comme l’expression personnelle et la créativité, tout en renforçant les capacités relationnelles », explique le docteur Benetti Papadacci. Cette approche non médicamenteuse s’inscrit dans une démarche de soins plus douce et respectueuse des personnes, en mettant l’accent sur l’écoute, le respect et l’accompagnement psychologique, plutôt que sur l’usage systématique de traitements pharmaceutiques.



L’objectif est de permettre aux participants de s’exprimer librement et de retrouver une forme de bien-être grâce à la création artistique. « En réduisant les troubles comportementaux, l’anxiété et le repli sur soi, ces activités créatives jouent un rôle fondamental dans le développement social et affectif des résidents », précise l’art-thérapeute. Ces pratiques contribuent ainsi à créer un climat de confiance et de valorisation où chacun peut explorer et exprimer ses émotions, tout en renforçant les liens sociaux au sein du groupe.



Une étude prouvant les bienfaits de l’art-thérapie

Dans le cadre d’une étude menée au FAM, quatorze résidents volontaires ont participé à un programme d’art-thérapie pendant sept mois. Chaque mois, ils prenaient part à quatre séances d’une durée de 90 minutes, à travers lesquelles ils ont pu explorer différentes formes d’expression artistique. « À mi-parcours, nous avons effectué une évaluation rigoureuse des progrès des participants, afin d’adapter les séances et de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques », explique le docteur Benetti Papadacci.



Les résultats obtenus ont confirmé l’efficacité de l’art-thérapie dans plusieurs domaines clés du bien-être des résidents. « Nous avons observé des améliorations significatives dans la créativité, la dextérité, et l’estime de soi des participants », précise l’art-thérapeute. En effet, l’art-thérapie semble avoir un impact direct sur l’humeur des résidents, contribuant à améliorer leur confiance en eux et leur perception de leurs propres capacités.



L’interaction sociale a également été renforcée grâce aux séances, favorisant des échanges plus fluides et une meilleure intégration des participants dans le groupe. « L’une des grandes réussites de ce programme a été de voir les résidents s’affirmer davantage, renforcer leurs relations interpersonnelles et prendre plus de plaisir à interagir avec les autres », témoigne le docteur Benetti Papadacci.



L’étude a montré que l’art-thérapie permettait de réduire les symptômes d’anxiété et de favoriser un sentiment de bien-être général, sans avoir recours à des traitements médicamenteux. Ce constat s’inscrit dans une tendance générale visant à promouvoir les interventions non médicamenteuses dans le domaine du handicap, qui visent à traiter les aspects émotionnels et relationnels de manière plus globale et plus douce.



Une nouvelle approche du soin pour un public vulnérable

L’art-thérapie au FAM de Guagno les Bains démontre que les soins ne se limitent pas à la prise en charge physique ou médicale. En mettant l’accent sur le bien-être psychologique et émotionnel des résidents, cet établissement participe activement à la réinvention des pratiques de soin, en proposant des alternatives novatrices pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. « Ces interventions ont non seulement permis d'améliorer le bien-être des résidents, mais elles ont également renforcé l’estime de soi et la capacité d’interaction sociale », conclut le docteur Benetti Papadacci.