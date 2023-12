Grippe : la Corse passe en phase pré-épidémique avant le Nouvel an

L’épidémie de grippe saisonnière a continué à progresser ces derniers jours en Corse qui est passée en phase pré-épidémique, tandis que celle de bronchiolite a poursuivi son déclin après un pic début décembre, a indiqué mercredi 27 décembre l’agence Santé Publique France.



Indicateurs en hausse

Les principaux indicateurs de l’épidémie de grippe - nombre de consultations chez le médecin, hospitalisation…- « étaient en hausse » la semaine dernière, achevée le 24 décembre, pour toutes les classes d’âge, mais plus particulièrement les 0-14 ans et dans une moindre mesure, les 65 ans. Selon le bilan hebdomadaire de l’agence de santé publique, le taux de consultation pour syndrome grippal est de 274 pour 100 000 habitants, contre 228 pour 100 000 habitants, une semaine auparavant. A l'hôpital on note une hausse de 38 % du nombre d'hospitalisations pour grippe, mais elles restent à un niveau faible. Cependant, bien que la circulation du virus soit en hausse, elle reste bien en deçà de ce que l'on a pu connaître en décembre 2022, où la hausse avait été fulgurante et avait conduit à la saturation des urgences dans tout le pays.



Covid et bronchiolite refluent

Alors que la grippe s’étend en Corse, l’agence de santé publique confirme en revanche un déclin de l’épidémie de Covid et une stagnation de la bronchiolite, qui touche essentiellement les bébés.



Après un pic début décembre, ses principaux indicateurs ont diminué pour la troisième semaine consécutiv», note Santé publique France, soulignant toutefois qu’ils restent à un niveau élevé, toutes les régions de métropole restant touchées par l’épidémie.

Dernière grande épidémie hivernale à être suivie hebdomadairement, le Covid-19 continue à enregistrer une vague importante mais celle-ci commence à légèrement refluer.