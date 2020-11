Grippe aviaire : la Corse placée en "risque modéré"

Depuis la détection du virus de la grippe aviaire sur deux cygnes aux Pays-Bas le 23 octobre dernier, le nombre de cas dans la faune sauvage ne cesse de croître en Europe. Des foyers domestiques et sauvage ont été confirmés aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour cette raison le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a décidé de faire passer de modéré à élevé "le niveau de risque d’introduction du virus influenza aviaire par l’avifaune en France métropolitaine ou dans les départements traversés par les couloirs de migration de ces oiseaux sauvages et dans les zones à risque particulier."



L'arrêté publié au Journal officiel, oblige notamment les éleveurs à confiner les volailles ou à poser des filets de protection. Ces mesures de restriction sont justifiées par "la nécessité de prendre des mesures de prévention urgentes et immédiates pour protéger les élevages de volailles français d'une potentielle contamination par le virus influenza aviaire par les oiseaux sauvages en particulier dans les zones à risque particulier ou les départements traversés par des couloirs de migration", selon cet arrêté.