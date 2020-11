Grippe aviaire à Lucciana : l'envoi de volailles interdit depuis la Haute-Corse

Après l’annonce ce lundi 16 novembre de la détection de cas d’oies et de poules porteuses du virus de la grippe aviaire à Lucciana, plusieurs mesures ont été prises par le ministère de l’agriculture, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et la préfecture de Haute-Corse pour éviter la propagation du virus à d’autres individus d'espèce aviaire.



98 oies et poules mortes, 460 euthanasiées

Afin d’enrayer une possible chaîne de contaminations, le préfet de Haute-Corse François Ravier a pris dès ce mardi 17 novembre un arrêté interdisant « l’envoi de volailles depuis la Haute-Corse ». Ce sont pour l’instant 98 oies et poules qui sont mortes des suites du virus à Lucciana. 460 ont été euthanasiées par précaution. De plus, des inspections sont réalisées en ce moment même chez les particuliers et les exploitants agricoles qui ont acheté des volailles dans ce magasin. Les services de l’Etat se sont déployés dans un rayon de 10 kilomètres autour du foyer de contamination afin de surveiller l’évolution de la mortalité et de réaliser des tests pour voir si les animaux sont contaminés.



Des expertises pour connaitre le génome

Actuellement des analyses sont effectuées sur les animaux qui étaient porteurs du virus afin d’en déterminer le génome. Tout cela dans le but de savoir s’il s’agit du virus influenza aviaire H5N8 qui a été détecté aux Pays-Bas à la fin du mois d’octobre.

Si tel était le cas, la consommation de viande de volaille, foie gras et œufs ne présenterait aucun risque. Il en serai de même concernant la transmission du virus de l’animal à l’Homme. Des similitudes ont déjà été trouvées entre la souche du virus qui circule aux Pays-Bas et celui qui a été détecté en Corse.