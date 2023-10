Grippe : Désormais ouverte aux enfants de plus de deux ans, la campagne de vaccination débute en Corse

Comme chaque année, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée en France et s’étend du mardi 17 octobre jusqu’au 31 janvier 2024. Cette année, la haute Autorité de santé (HAS) a rendu un avis favorable pour que la vaccination s’étende aux enfants à partir de deux ans, alors qu’auparavant, ils en étaient exclus.



Protéger les plus fragiles



« Dans certaines situations, vacciner les enfants à partir de deux ans peut être bénéfique, surtout que la HAS s’appuie sur des études et des résultats solides qui vont dans ce sens, - précise Antoine Grisoni, le président de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) de Corse. - Tous les ans, il y a toujours un certain nombre d’enfants qui décèdent de la grippe alors que cela aurait pu être évité avec le vaccin, c’est la raison pour laquelle ils ont été intégrés au dispositif, d’autant plus que ce sont des vaccins sur lesquels nous avons énormément de recul, donc le risque est faible voire inexistant à l’échelle collective ». Les personnes concernées en priorité par la vaccination contre la grippe sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques, ainsi que les personnes obèses dont l’indice de masse corporelle (IMC) est supérieur ou égal à 40. Les professionnels de santé en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque, l’entourage des nourrissons de moins de six mois et des personnes immunodéprimées ainsi que les aides à domiciles des personnes vulnérables à la grippe sont également invités à se faire vacciner, afin d’assurer une protection indirecte pour ces populations.



En Corse, « la vaccination était assez bien suivie avant la Covid, mais avec les polémiques de vaccination qu’il y a eu autour de cette pandémie, les gens sont devenus méfiants et ont depuis une désaffection du vaccin, souligne le médecin. Que ce soit en libéral, en médecine de ville, en milieu hospitalier ou dans les Ehpad, endroit où cette vaccination est particulièrement importante, nous constatons un recul de la vaccination. Cela est d’autant plus dommageable qu'il n'existe pas d'autre moyen que le vaccin pour se prémunir de la grippe. ». observe-t-il



D'ailleurs, pour cette vaccination, vous n’êtes plus obligé de vous rendre chez votre médecin pour vous faire vacciner; les pharmaciens peuvent désormais eux aussi effectuer ces piqûres. « Pour le premier jour de la campagne, cela commence doucement, précise Stephane, pharmacien de la Place d’armes de Bastia. Dans notre pharmacie, ce sont principalement des personnes âgées de plus de 65 ans qui viennent se faire vacciner, sinon, les gens viennent généralement lorsque les températures commencent à descendre vers la fin du mois d’octobre ».



Grâce au climat relativement doux de l’île, le pic épidémique de la grippe arrive généralement aux alentours du mois de la fin de décembre, voire dans les premières semaines du mois de janvier, c’est d’ailleurs à cette occasion que la majeure partie des personnes viennent se faire vacciner. « Nous avons prévu pas mal de stocks cette année donc nous ne devrions pas avoir de pénuries », assure le pharmacien.