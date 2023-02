Grippe : pourquoi est-il recommandé de vacciner les enfants ? Les réponses du docteur Antoine Grisoni

Les autorités sanitaires françaises ont récemment recommandé de vacciner tous les enfants de plus de deux ans contre la grippe saisonnière, mettant notamment en avant l’intérêt collectif d’une telle mesure. La Haute autorité de santé (HAS) recommande "que la vaccination contre la grippe saisonnière soit intégrée au calendrier vaccinal pour être proposée chaque année aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus", a-t-elle annoncé dans un communiqué, sans pour autant demander à ce qu’elle devienne obligatoire. Cette annonce a sonné comme un changement de paradigme dans la lutte contre la grippe saisonnière. En effet, jusqu’alors, la vaccination était recommandée aux personnes qui présentent un risque de forme sévère de la maladie, c’est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidités, ainsi que pour certains professionnels en contact avec des personnes à risque de forme sévère de grippe.



Une mesure d'intérêt collectif

"La récente décision des pouvoirs publics de proposer la vaccination aux enfants de 2 à 17 ans, quel que soit leur état de santé, participe à une stratégie collective qui consiste à limiter la diffusion et l’impact de la grippe sur la population." explique le Dr Antoine Grisoni, médecin généraliste à Solenzara et Président de l’URPS Médecins Libéraux de Corse selon lequel la vaccination plus large permettrait à la fois un bénéfice individuel pour les enfants vaccinés en les protégeant des conséquences de la grippe, et un bénéfice collectif en limitant la diffusion de la maladie. "Un temps relégué au second plan dans les médias et le sanitaire en raison du Covid, la grippe reste une maladie virale récurrente grave notamment pour les plus vulnérables, soit en raison de leur âge, de leurs co morbidités ou des deux. L’absence de traitement spécifique curatif vraiment efficace, notamment sur les formes graves, en fait une candidate idéale pour la vaccination. En plus le vaccin est ancien, bien toléré, mais il ne protège efficacement qu’à la condition d’être le plus largement diffusée possible dans la population." détaille le médecin.



L’avis de la HAS a suivi l’exemple du Royaume-Uni, qui a décidé depuis quelques années de vacciner massivement les enfants contre la grippe. Cette décision a pour objectif d’éviter la transmission du virus aux personnes plus âgés au sein de leur entourage.





Elle ne concerne pas directement les enfants eux mêmes, d’autant qu’on sait qu’à la différence par exemple du vaccin anti Covid à ARN, le vaccin antigrippal est individuellement modérément efficace, de l’ordre de 60% de protection. Par ailleurs cette maladie ne provoque que rarement des formes graves à cet âge, de l’ordre 900 enfants de moins de moins de 14 ans hospitalisés en France l’an dernier. Mais le Royaume Uni qui a institué cette vaccination a constaté une baisse de 90% hospitalisations des 5 -11 ans. "Cette année l’épidémie de grippe a été particulièrement féroce, entrainant un nombre inhabituel de formes graves, et a contribué à saturer encore plus les hôpitaux. 35 000 enfants sont passés par les urgences pour ce motif." explique le docteur Grisoni, "De plus, de nombreux enfants de cet âge sont gardés par leurs grands-parents et grippés et ils agissent comme un réservoir de virus : les vacciner protège leurs ainés."



Un vaccin très bien toléré

L'autorité a validé l’utilisation des cinq vaccins disponibles pour lutter contre la grippe. Elle a néanmoins suggéré celui administré par "spray nasal". Ce vaccin, développé par AstraZeneca, a la particularité d’être plus facilement accepté par les enfants et leurs parents qu’une traditionnelle piqûre, pouvant les effrayer et les repousser.

Comme toujours, et particulièrement pour la vaccination, on ne dispose pas d’une arme absolue mais d’un traitement dont on doit mesurer le bénéfice /risque. Dans la mesure où le vaccin est bien toléré, que sa forme par pulvérisation nasale sera sans doute bien acceptée, la balance est positive pour la collectivité, et l’intérêt direct sans doute plus faible pour les enfants eux-mêmes." observe le médecin qui rappelle que "les mesures simples de lavage des mains et de port du masque lorsqu’on est malade restent efficace contre la propagation de toutes les maladies virales.