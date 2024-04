Grève des contrôleurs aériens ce jeudi : à quoi faut-il s’attendre en Corse ?

C’est un "jeudi noir" qui se profile dans les aéroports français. Le préavis de grève déposé par le SNCTA, principal syndicat des aiguilleurs du ciel, aura bel et bien de lourdes conséquences ce 25 avril. Selon une source proche du dossier, les conséquences seront significatives : 75% des vols seront annulés au départ de l’aéroport d’Orly, 65% à Paris-Charles de Gaulle et Marseille, 60% à Toulouse et 70% à Nice. La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a également prévenu dans un communiqué que malgré les mesures préventives mises en place, des perturbations et des retards sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.





Et en Corse ?



Air Corsica a annoncé dans un communiqué que les "lignes de service public seront également touchées par ces importantes réductions de programme de vols". Bien que la compagnie prévoit de maintenir les liaisons de continuité territoriale au départ des autres aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Calvi) vers Nice, Marseille et Paris-Orly, d'importants retards sont à prévoir sur ces liaisons.



Dans ce contexte, l'aéroport de Figari sera fermé pour la journée, aucun vol ne pouvant être maintenu sur cette plate-forme en raison de l'absence de mise en œuvre des dispositions du service minimum dans ce centre de contrôle.



La compagnie aérienne exprime "ses regrets auprès des passagers impactés par cette situation indépendante de sa volonté" et indique que "les voyageurs concernés ont la possibilité de modifier leurs réservations en anticipant leur départ ou en reportant leur voyage à une date ultérieure". Ils peuvent également choisir d'annuler leur vol et obtenir le remboursement de leurs billets en se rapprochant de leur point de vente habituel.