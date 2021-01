Grève dans l'Education Nationale : une journée de mobilisation en Haute-Corse

«La loi de transformation de la Fonction publique a institutionnalisé la précarité, y compris dans notre secteur » soulignait sur place Charles Casabianca de la CGT Educ’Action de Haute Corse. «Aujourd’hui nous sommes rassemblés pour dénoncer cette précarité, pour protester contre le projet de loi, qui va impacter toute la fonction publique, qui est la contractualisation, la perte des statuts. A ce jour il n’y a aucun plan de titularisation, aucune vision sur l’avenir des contractuels et de la profession en général. Au niveau de la mobilisation on doit passer au braquet supérieur, se retrouver dans la rue, bloquer les institutions. L’heure est à la mobilisation pour obtenir une gestion digne de tous les non titulaires, ATSS, enseignants, Vie Scolaire, AESH, de l’Éducation nationale et un plan de titularisation sans condition de concours. Il en va de même pour ce qui concerne les AESH et le devenir de l’école inclusive, qui se retrouvent dans les mêmes situations de précarité, sans statut».





Du coté de la FSU on était aligné sur ces mêmes mots d’ordre : «La mobilisation est de mise même si nous ne sommes pas nombreux dans la rue » ajoutait Fabien Mineo, secrétaire départemental de la FSU de Haute-Corse. « Aujourd’hui des écoles sont fermées et des enseignants en grève. Mais en cette période de crise sanitaire, beaucoup craignent de sortir dans la rue, côtoyer du monde, être en contact. Malgré cela, le taux de gréviste est intéressant. Aujourd’hui c’est toute l’éducation qui se mobilise, de la maternelle à l’université. Cela fait 10 ans que les salaires sont bloqués, qu’il n’y a pas d’augmentation du point d’indice. En 1996, l’éducation nationale représentait 7,7% du PIB, en 2016 on est tombé à 6,6%. On voit bien que l’éducation n’est plus une priorité pour le gouvernement, malgré les annonces du ministre Blanquer. On veut nous imposer des méthodes de lecture, on refonde tout sur les fondamentaux math et français. L’école primaire de la république doit être pluridisciplinaire. Aujourd’hui on ne peut pas avoir dans les savoirs l’imposition de méthodes ou de ce qu’on doit faire dans nos classes. La liberté pédagogique est flouée et mise à mal par ce gouvernement ».



Une délégation a été reçue par le nouveau Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Bruno Bénazech, qui a pris ses fonctions il y a quelques jours.