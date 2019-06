Gravement blessé dans un accident de la circulation à Calenzana, un motard évacué par Hélicoptère

Ce dimanche, peu avant 15h30, dans des circonstances qui restent à déterminer, un motard de sexe masculin, âgé de 47 ans a perdu le contrôle de son engin, au moment d'aborder un rond-point, alors qu'il circulait sur la D151, à hauteur du lotissement Pietralba, commune de Calenzana.

Rapidement sur place, les pompiers du Centre de Secours de Calvi avec une ambulance et la présence d'un chef de groupe prenaient en charge la victime, alors qu'un médecin du SAMU arrivait aussi sur les lieux..

Si la victime était consciente, son état de santé était toutefois très préoccupant.

La victime se plaignait en effet d'une perte de sensibilité au niveau des membres et d'une violente douleur à la hanche avec hémorragie.

Devant la gravité de ses blessures, il était fait appel à l'hélicoptère de la Sécurité Civile.

Ce dernier se posait un peu plus tard au Domaine Orsini tout proche.

Sur place, c'est avec beaucoup de précaution que la victime était médicalisée avant d'être évacuée par le Dragon 2B de la Sécurité Civile qui décollait à 16h45 en direction du Centre Hospitalier de Bastia.