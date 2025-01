Grand Bastia : un plan local ambitieux pour réduire les déchets d’ici 2030

Lors de son conseil communautaire du lundi 27 janvier, la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) a adopté son premier Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). Ce document, qui fixe une stratégie jusqu’à 2029, vise à optimiser la gestion des déchets sur le territoire tout en incitant les habitants à réduire leur production d’ordures ménagères. Elaboré depuis 2021 avec la collaboration d’acteurs locaux, ce plan constitue une réponse concrète aux enjeux environnementaux et économiques de la région.



Un outil de planification pour des objectifs ambitieux

Conçu en concertation avec des associations, des entreprises, des bailleurs sociaux et des professionnels du secteur des déchets, le PLPDMA repose sur six axes principaux. Parmi eux figurent la réduction des biodéchets, la valorisation des matières premières dans une optique d’économie circulaire, l’allongement de la durée de vie des appareils ou encore une gestion responsable des ressources.



L’objectif réglementaire à l’échelle nationale est clair : une diminution de 15 % des déchets ménagers et assimilés d’ici 2030 par rapport à 2010. En Corse, les communes de l’agglomération bastiaise respectent déjà cet engagement depuis 2021, avec une production actuelle de 585 kg de déchets par habitant. Mais la CAB ne compte pas s’arrêter là : elle vise une réduction supplémentaire de 39 kg par habitant, dépassant ainsi les objectifs nationaux de 7 %.



Une volonté d’aller au-delà des obligations

« Ce plan est une opportunité pour inscrire nos actions dans une démarche durable », a souligné le président de la CAB, Louis Pozzo Di Borgo. Toutefois, l’élu reconnaît que le service peut encore être amélioré, en écho aux critiques de l’opposition, notamment de Julien Morganti, qui a déclaré : « Le service rendu reste perfectible. » Une affirmation que le président tempère en rappelant les progrès réalisés depuis 2020 et la capacité du plan à évoluer en fonction des besoins locaux.



Adopté à une large majorité, ce document fixe un cadre clair pour les prochaines années. Les villes de l’agglomération pourront ainsi planifier des actions réalistes et réévaluer annuellement les efforts engagés, afin de répondre aux attentes des habitants tout en anticipant les défis environnementaux.