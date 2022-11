Grand Bastia : Premiere séance plénière du Cunsigliu di u sviluppu de la CAB

Lundi 8 novembre, le cunsigliu di u sviluppu de la communauté d'agglomération de Bastia, présidé par Jean-Marc Cermolacce, ancien président du tribunal de commerce de Bastia, s’est réuni en assemblée plénière pour adopter le règlement intérieur définitif, élire les 10 membres de la commission permanente, et présenter l’institution à ses membres.

L’occasion pour les 30 membres qui le composent, d'échanger avec le président de la CAB Louis Pozzo di Borgo autour des différents projets que cette instance consultative saura porter.



Force de proposition, u cunsigliu, une première en Corse, pourra notamment, par le débat et en émettant des avis, participer au suivi et à l’enrichissement du Projet de Territoire.

Par ailleurs, il aura la possibilité d’émettre des avis sur le contenu des politiques publiques de la CAB, voire sur d’autres questions concernant directement le territoire communautaire.



Votée en conseil communautaire le 26 mai 2021, la création de cette instance est obligatoire pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Elle a pour but d’apporter une expertise citoyenne dans le contenu des politiques publiques pour le territoire. « Souvent, lorsque nous prenons des décisions, on ressent qu’il manque la vision des administrés, avoir cet outil sur lequel nous appuyer était une véritable volonté de notre part », indiquait lors du lancement du conseil le président de la Cab, Louis Pozzo-di-Borgo en se réjouissant de plus de démocratie participative.







Cinq commissions

Parmi les commissions qui composent le cunsigliu, celle de l’économie où siègeront Jean-Marc Cermolacce (représentant du monde économique), Marie-Dominique Belloni (Chambres des Métiers et de l’Artisanat), Pierrot Orsini (CCI), Corinne Lopez (U2P), Marie-Paule Ciosi (CPME), Ludovic Pietri (MEDEF).



La commission sportive sera représentée par Carole Magurno, Simon Santini (Sport de salle), Flavie Requier (Sport de nature), Guillaume Longo, Anne Marcoux et Sébastien Rochet (Sport santé).



La commission associative est composée de Sylvie Portzert (Insertion), Bernardu Cesari (Patrimoine), Marie-Claire Betti (Lingua Corsa), Pierre-Ange Guidicelli (Environnement), Joséphine Natali (Insertion) et Julien Morison (Culture).



Dans la commission citoyenne on retrouve notamment Frédéric Ceccarelli (Bastia), Anaïs Attard (San Martinu di Lota), Gilles Cioni (Furiani), Anne-Lise Serra (Furiani), Emmanuel Barbieri (Ville-di-Petrabugno), Guylène Berlin-Cocheme.



Enfin, la commission des jeunes comprend pour Santa-Maria-di-Lotta, Thomas Leonardi, Laetitia Mattei pour Furiani, Pierre-Antoine Corazzini pour Bastia, Marine Bonavita (San-Martinu-di-Lota), Ange-Michel De Vita (Ville-di-Petrabugno), Marie Stromboni (Bastia).



Ce conseil se réunira au minimum une fois par an.