Grand Bastia - Cap Corse : le projet alimentaire "Trà Mare è Terra" labellisé

La Communauté d'Agglomération de Bastia et la Communauté de Communes du Cap Corse ont été récompensées, ce jeudi 2 mars 2023, au Salon de l’Agriculture de Paris où elles ont reçu la labellisation de leur Projet Alimentaire Territorial (PAT) "Trà Mare è Terra" , qui accompagne le développement de circuits courts de proximité et la valorisation de la production agricole et halieutique des deux territoires.Cette labellisation permettra aux deux Collectivités d’être accompagnées financièrement à hauteur d’environ 100 000 € afin de mettre en place une politique alimentaire partagée qui contribuera à innover, soutenir et amplifier des actions déjà engagées ou en devenir à l’échelle d’un périmètre impactant et structurant.Créées à la faveur de la Loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, les PAT se sont fortement multipliés ces deux dernières années, portées par un contexte de crises sanitaires, économiques et climatiques qui a mis en évidence leur rôle clé pour développer la résilience alimentaire des territoires. En 2022 le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a labellisé plus de 350 projets et déployé sur le territoire national près de 80 millions d'euros. Concrètement cette labellisation permettra un accompagnement financier important "qui répondra à plusieurs enjeux communs qui sont d'inscrire nos territoires dans la transition écologique, avec une agriculture de résilience, une gestion raisonnée des ressources en eau en préservant notre patrimoine environnemental et sa biodiversité tout en éduquant et sensibilisant les populations au lieu vivre mieux produire et mieux manger." détaillait il y a quelques semaine dans nos colonnes le président de la Com Com du Cap Corse Patrick Sanguinetti.Un projet ambitieux qui permettra d'accélérer la mise en place d'une politique alimentaire partagée qui tenant compte des changements climatiques que l'on connaît actuellement innove tout en soutenant les savoir-faire ancestraux tant sur la pêche qu'en agriculture.