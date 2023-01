Le Cap Corse et le Grand Bastia veulent mettre en place leur stratégie alimentaire de demain

Et si plutôt que de faire venir des produits de l'autre bout du monde, on regardait ce qui pousse chez nous ? Avec 374 km2 de terres et une ouverture sur la mer de 100 km de côtes, c'est qui comptent faire la communauté de communes du Cap Corse et la CAB avec leur Projet Alimentaire Territorial (PAT).



Fédérées autour de la question alimentaire, les deux institutions ont récemment déposé un dossier de candidature à la DRAAF (Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt) pour obtenir la labellisation de leur PAT "Tra Mare e Terra" qui leur permettrait de mettre en place une politique alimentaire partagée afin de lutter contre la précarité alimentaire, valoriser les productions locales, les circuits courts, ou encore promouvoir le "bien manger" et l’éducation à la santé sur les deux territoires. "Pour la CAB et la communauté de communes du Cap Corse, ce projet répond à plusieurs objectifs, explique Leslie Pellegri, vice-présidente de la CAB en charge de la transition écologique et la résilience du territoire. D'abord, c'est d'établir un diagnostic du territoire, ensuite d'essayer de relocaliser et valoriser notre production agricole et halieutique. Ce projet vise aussi à mettre en place les circuits et une alimentation de qualité. On a voulu aussi ajouter un volet justice sociale parce qu'il nous paraît important qu’une alimentation de qualité soit accessible à tout le monde et pas seulement à une population plus privilégiée. "



"Tra Mare e Terra" propose en somme une alimentation de qualité produite localement et pas chère. Un défi de taille, dont les deux communautés sont prêtes à relever selon Leslie Pellegri "C'est ce vers quoi on veut tendre. C'est notre vision politique, c'est notre vision de développement du territoire, c'est notre vision de l'autonomie alimentaire." ​



80 millions d'euros pour 350 projets

Créées à la faveur de la Loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, les PAT se sont fortement multipliés ces deux dernières années, portées par un contexte de crises sanitaires, économiques et climatiques qui a mis en évidence leur rôle clé pour développer la résilience alimentaire des territoires. En 2022 le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a labellisé plus de 350 projets et déployé sur le territoire national près de 80 millions d'euros. Concrètement cette labellisation permettrait un accompagnement financier important "qui permettrait de répondre à plusieurs enjeux communs qui sont d'inscrire nos territoires dans la transition écologique, avec une agriculture de résilience, une gestion raisonnée des ressources en eau en préservant notre patrimoine environnemental et sa biodiversité tout en éduquant et sensibilisant les populations au lieu vivre mieux produire et mieux manger." détaille le président de la Com Com du Cap Corse Patrick Sanguinetti selon lequel "Cette union naturelle entre le Cap Corsu, microrégion préservée et le Grand Bastia qui est un territoire plus fortement urbanisé va permettre de renouer avec un riche passé agricole commun."



Un projet ambitieux qui permettrait d'accélérer la mise en place d'une politique alimentaire partagée qui tenant compte des changements climatiques que l'on connaît actuellement innove tout en soutenant les savoir-faire ancestraux tant sur la pêche qu'en agriculture.



Si le dossier était accepté, le projet pourrait être labellisé (assorti de crédits et de subventions) le mois de mars prochain.

Délivré pour trois ans, ce label permettrait donc aux deux communautés d'élaborer une stratégie alimentaire avec les acteurs du territoire. Si rien n’est concrètement amorcé pour le moment, car le projet est toujours au stade du diagnostic et des études préalables, parmi les grandes orientations avancées, figure la valorisation des produits agricoles et halieutiques locaux dans la restauration collective en développant le circuit court.